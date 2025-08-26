Provocação e memes tomam conta das redes após Vitória levar goleada de 8 x 0: 'Colossal'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:40
O placar foi sério, mas a internet não perdoou: o Flamengo atropelou o Vitória por 8 a 0 no Maracanã, na maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos - e as redes sociais se transformaram em um verdadeiro campo de memes. A surra causou a demissão do técnico Fábio Carille, mas virou diversão garantida para os torcedores, principalmente os rubro-negros cariocas e os rivais tricolores.
Enquanto os torcedores do Leão expressavam revolta e decepção, o resto da internet aproveitou para tirar onda. Sobrou piada, montagem, vídeo engraçado e até o perfil oficial do Flamengo entrou na brincadeira, soltando uma provocação contra o rubro-negro baiano.