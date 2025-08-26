NO MARACANÃ

Provocação e memes tomam conta das redes após Vitória levar goleada de 8 x 0: 'Colossal'

Rubro-negro baiano foi humilhado em campo pelo Flamengo

O placar foi sério, mas a internet não perdoou: o Flamengo atropelou o Vitória por 8 a 0 no Maracanã, na maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos - e as redes sociais se transformaram em um verdadeiro campo de memes. A surra causou a demissão do técnico Fábio Carille, mas virou diversão garantida para os torcedores, principalmente os rubro-negros cariocas e os rivais tricolores.