Provocação e memes tomam conta das redes após Vitória levar goleada de 8 x 0: 'Colossal'

Rubro-negro baiano foi humilhado em campo pelo Flamengo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:40

Flamengo 8 x 0 Vitória
Flamengo 8 x 0 Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O placar foi sério, mas a internet não perdoou: o Flamengo atropelou o Vitória por 8 a 0 no Maracanã, na maior goleada da história do Brasileirão de pontos corridos - e as redes sociais se transformaram em um verdadeiro campo de memes. A surra causou a demissão do técnico Fábio Carille, mas virou diversão garantida para os torcedores, principalmente os rubro-negros cariocas e os rivais tricolores.

Enquanto os torcedores do Leão expressavam revolta e decepção, o resto da internet aproveitou para tirar onda. Sobrou piada, montagem, vídeo engraçado e até o perfil oficial do Flamengo entrou na brincadeira, soltando uma provocação contra o rubro-negro baiano. 

