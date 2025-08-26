NOVO TREINADOR

Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

Diáz é o favorito da diretoria, mas salário em dólar dificulta negociação

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:17

Técnico Ramón Díaz Crédito: Leandro Amorim/Vasco

Com a saída de Fábio Carille, oficializada na noite da última segunda-feira (25) após a derrota por 8 a 0 para o Flamengo, o Vitória já se movimenta nos bastidores para definir seu novo treinador. O principal nome ventilado é o do argentino Ramón Díaz, técnico com larga experiência no futebol sul-americano e passagens recentes por clubes como Vasco da Gama e Corinthians.

A informação foi revelada pelo jornalista Pedro Sento Sé, da Record Bahia. Ele destacou que o salário alto do treinador é o maior "entrave" para o acerto.

Ramón Díaz atuou no Corinthians em 2025, onde comandou a equipe em 26 partidas e conquistou 14 vitórias. Após sua saída do clube paulista, assumiu o Olimpia, do Paraguai, mas permaneceu por apenas sete jogos.

Internamente, o argentino é considerado o nome ideal para tentar recolocar o time nos trilhos no Campeonato Brasileiro. Porém, o salário de Ramón é pago em dólar, o que o torna acima da atual realidade financeira do Vitória.

Se confirmado, ele será o terceiro técnico do clube em 2025 - antes passaram pelo comando Thiago Carpini e, mais recentemente, Fábio Carille, que caiu após o que muitos já consideram um dos maiores vexames da história rubro-negra. Enquanto a diretoria busca uma solução definitiva, o time será comandado interinamente por Rodrigo Chagas, técnico do Sub-20.

O momento do Vitória é delicado. A equipe acumula seis jogos sem vitória no Brasileirão e ocupa a 17ª colocação na tabela, com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Diante do líder Flamengo, o Vitória protagonizou um dos piores capítulos de sua história recente ao ser goleado por 8 a 0, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O placar representou não apenas a maior goleada da edição atual, mas também a mais elástica da Série A desde o início da era dos pontos corridos, em 2003.