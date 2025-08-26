ANO PARA ESQUECER

Além de goleada histórica, relembre vexames do Vitória em 2025

O 8x0 sofrido contra o Flamengo foi a maior, mas não a único humilhação que o Leão sofreu no ano

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 17:26

O 2025 do Vitória é trágico Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após terminar 2024 em alta, classificado para a Copa Sul-Americana depois de uma grande arrancada na reta final do Brasileirão, 2025 começou com muita expectativa para a torcida do Vitória. Entretanto, depois de um começo de ano até que bom, no qual o clube alcançou uma grande sequência invicta, tudo começou a dar errado e o time vem colecionando fracassos e humilhações desde então.

Delegação do Vitória desembarcando em Salvador e sendo escoltada até o Barradão 1 de 51

Eliminação na Copa do Brasil

A primeira grande vergonha do time no ano ocorreu no dia 12 de março, quando, em pleno Barradão, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Náutico e eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. A derrota, que veio com um desempenho apático contra um time da Série C, interrompeu também uma sequência de 22 jogos sem perder, o segundo maior período de invencibilidade do clube no século.

A perda do título do Baianão em casa

O segundo vexame veio logo em seguida, no dia 23 de março, com a perda do título do Campeonato Baiano para o Bahia no Barradão. Por ter terminado a primeira fase com a melhor campanha, o Vitória teria a vantagem de decidir em casa. Mas, após perder o jogo de ida na Fonte Nova, a equipe teve atuação fraca no jogo de volta: conseguiu abrir o placar só nos minutos finais, ainda sofreu o empate e viu o grande rival levantar a taça em seu próprio estádio.

Bahia comemora título do Baianão Crédito: Arisson Marinho I CORREIO*

Perda de peças-chave

Algumas das humilhações vieram fora de campo, como a péssima montagem do elenco para a temporada. Após um bom ano em 2024, com o time de volta a uma competição continental, a expectativa era de um plantel ainda mais forte. No entanto, o que se viu foi justamente o contrário: com a saída de peças-chave da temporada passada, o grupo foi enfraquecido. Nomes como Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Alerrandro deixaram o clube, e a diretoria não foi capaz ou demorou demais para trazer substitutos à altura.

Demora para contratar um centroavante

Um exemplo claro dessa incompetência foi a forma como o clube negligenciou a posição de centroavante. Era difícil que o Vitória conseguisse contratar em definitivo Alerrandro, do RB Bragantino, após a grande temporada do jogador. Mesmo assim, com ele sendo a única opção real para a posição, o time só foi trazer um centroavante de nível em abril, com a contratação de Renato Kayzer, que além de tudo, chegou lesionado e só pôde estrear em maio.

Eliminação na Copa do Nordeste

Voltando às vergonhas dentro de campo, a eliminação na Copa do Nordeste representou mais um grande vexame do time no ano e, de novo, dentro do Barradão. Após terminar a primeira fase como líder do Grupo A, o Vitória teve sorte no sorteio e um caminho teoricamente fácil até a final. Mas fez questão de jogar tudo fora ao perder por 1 a 0 para o Confiança, time da Série C, em outra atuação apática, que culminou na demissão do técnico Thiago Carpini.

Dois meses para contratar um lateral-esquerdo

Outra posição extremamente negligenciada foi a de lateral-esquerdo. Com a saída de Lucas Esteves no começo do ano, o time trouxe Hugo, que logo saiu, e Jamerson, que vinha performando bem até sofrer uma grave lesão. Com isso, o jovem e inexperiente Maykon Jesus, que está emprestado pelo Atlético-MG, foi a única opção para a posição por quase dois meses até a contratação de Ramon.

Ramon chega para preencher lacuna na lateral esquerda do Vitória Crédito: Divulgação/EC Vitória

Fracasso na Sul-Americana

De volta à “Sula” depois de oito anos, o Vitória queria causar uma boa impressão no continente, mas só conseguiu passar vergonha. Além de não vencer nenhum jogo em casa, o time foi eliminado de forma patética. Na última rodada, precisando apenas de um empate contra um adversário já classificado, perdeu com um gol contra de Baralhas nos minutos finais.

31 contratações

Enquanto o clube demorou para reforçar posições-chave, em outras exagerou e errou em praticamente todos os nomes contratados. No total, a equipe já realizou 31 contratações este ano e, com exceção de Ronald, Kayzer e Baralhas, a maioria não convenceu totalmente, já se mostrou um fracasso ou até deixou o clube, como foram os casos de Hugo, Val Sores e Bruno Xavier.

Pior sequência sem gols no século

Ao longo da temporada, o Vitória também quebrou alguns recordes negativos. Um deles foi a maior seca de gols do século, ao ficar sete jogos seguidos sem balançar as redes, entre junho e julho. Para encontrar uma sequência pior na história do clube, é preciso voltar 47 anos no tempo: em 1978, durante o Campeonato Brasileiro, o Leão ficou nove partidas consecutivas sem marcar.

Entregadas em casa

Além das eliminações e da perda do título em casa, o Barradão também foi palco de pipocadas inacreditáveis. Nos últimos três jogos do time em seu estádio, contra Sport, Palmeiras e Juventude , a equipe saiu na frente do placar, mas, nos minutos finais, cedeu o empate e terminou com 2 a 2 nas três partidas, da forma mais frustrante possível.

Flamengo 8 x 0 Vitória 1 de 6

Maior goleada da história dos pontos corridos