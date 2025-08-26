FRUSTRAÇÃO TOTAL

Após goleada, Vitória desembarca em Salvador com ausência de protesto da torcida

Torcedores rubro-negros não compareceram ao aeroporto para protestar contra a equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15:30

Policiamento reforçado no Aeroporto Internacional de Salvador Crédito: Ana Albuquerque/ CORREIO

Um vexame histórico. De forma curta e objetiva, é assim que se pode definir a goleada sofrida pelo Vitória por 8x0 para o Flamengo na noite da última segunda-feira (25). O Maracanã foi palco de mais um desastre na temporada e na história do clube rubro-negro, que desembarcou em Salvador na tarde desta terça-feira (26) com mudanças e ausência da torcida.

No aeroporto, a delegação rubro-negra chegou por volta das 14h, saiu pela “porta dos fundos” e se encaminhou direto ao Barradão, sob a escolta de viaturas da Polícia Militar. No entanto, a expectativa de encontrar torcedores em fúria não se concretizou. Tanto no desembarque quanto no Barradão, o protesto pela fase do time do Brasileirão ocorreu na ausência da torcida.

A derrota no Rio de Janeiro rendeu a demissão do técnico Fábio Carille, que deixou o comando técnico da equipe após nove jogos à frente do Leão. Antes do clube anunciar o fim de vínculo, o treinador concedeu entrevista coletiva e se desculpou com a torcida pelo resultado.

“Quero pedir desculpas em nome de todo o grupo. Noite horrível, vergonhosa, onde todos nós perdemos. Temos que ter vergonha na cara, perdemos feio. [...] Falei muito de vergonha e indignação. A pior derrota da minha vida. Meu nono ano como técnico. Vergonhoso, não acho muitas palavras”, disse.

Durante sua curta passagem por Salvador, o Vitória venceu apenas um confronto. A ocasião ocorreu contra o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com exceção dessa partida, foram três derrotas e cinco empates, resultando em um aproveitamento de apenas 29%.

Antes da noite chegar ao fim, o presidente do Vitória, Fábio Mota, reforçou o sentimento de abatimento com o revés no Rio de Janeiro, mas mostrou otimismo em sair da zona de rebaixamento. De acordo com cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão atualmente soma 50,1% de probabilidade de queda para a segunda divisão.

“Perder para o Flamengo é normal, não é normal da forma vexatória e humilhante como foi. Estou me sentindo humilhado, envergonhado e muito triste, uma das maiores tristezas da minha vida. Porém, não é hora de jogar a toalha. É hora de ter resiliência, fé e mais trabalho ainda. Aconteceu na Série C, na B e aconteceu agora na A. Em todas as outras vezes, com o apoio da torcida, demos a volta por cima”, deu o recado.