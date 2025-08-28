BOAS NOTÍCIAS

Vitória conta com retornos de Camutanga e dois titulares lesionados no 2º treino de Rodrigo Chagas

Zagueiro foi reintegrado ao grupo após voltar de empréstimo e Matheuzinho e Baralhas se recuperaram de lesão

Após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, o Vitória atingiu o fundo do poço na temporada. No entanto, nesta quinta-feira (28), algumas boas notícias ajudaram a aliviar o clima na Toca. No segundo dia de treinos sob o comando do interino Rodrigo Chagas, o zagueiro Camutanga foi reintegrado ao elenco após retornar de empréstimo, enquanto Matheuzinho e Baralhas participaram normalmente das atividades depois de se recuperarem de lesão.

Emprestado ao Remo desde abril, onde disputou 13 partidas, Camutanga está de volta ao Leão e já treinou com o grupo no CT Manoel Pontes Tanajura nesta manhã. O zagueiro de 31 anos, peça fundamental nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, também já teve sua situação regularizada e pode reforçar a equipe já no domingo (31), às 18h30, no Barradão, contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada da Série A.

O defensor, contudo, não é o único reforço que Rodrigo Chagas terá à disposição para o confronto com o Galo. Titulares durante a temporada, Matheuzinho e Baralhas foram liberados pelo departamento médico e retornaram aos treinos sem restrições. O meia está recuperado de uma lesão na fáscia do pé esquerdo que o afastou de cinco partidas, enquanto o volante superou uma sobrecarga no púbis e no adutor que o deixou fora de três jogos.

Outro que pode reforçar a equipe é o lateral-direito Raúl Cáceres. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o paraguaio avançou no processo de transição e deve ficar à disposição de Rodrigo. A lesão sofrida contra o Palmeiras, na 18ª rodada, o tirou de três partidas e, diante da ausência simultânea de Claudinho, Lucas Braga acabou sendo a alternativa utilizada por Carille no setor.

Apesar dos retornos importantes, o departamento médico do Vitória seguirá cheio para a próxima rodada. Claudinho (edema ósseo no pé direito), Renzo López (lesão na posterior da coxa), Rúben Ismael (recuperação de cirurgia no menisco medial), Jamerson (recuperação de cirurgia no tornozelo) e Romarinho (lesão na panturrilha direita) não se recuperaram a tempo de enfrentar o Atlético-MG.

Com três novidades em mãos, Rodrigo Chagas dedicou o segundo treino à frente da equipe a ajustes táticos. Após uma série de atividades em espaço reduzido, o interino promoveu trabalhos específicos voltados à organização ofensiva e defensiva.