Vitória conta com retornos de Camutanga e dois titulares lesionados no 2º treino de Rodrigo Chagas

Zagueiro foi reintegrado ao grupo após voltar de empréstimo e Matheuzinho e Baralhas se recuperaram de lesão

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:11

Baralhas, Camutanga e Matheuzinho treinaram normalmente com o restante do elenco
Baralhas, Camutanga e Matheuzinho treinaram normalmente com o restante do elenco

Após a goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, o Vitória atingiu o fundo do poço na temporada. No entanto, nesta quinta-feira (28), algumas boas notícias ajudaram a aliviar o clima na Toca. No segundo dia de treinos sob o comando do interino Rodrigo Chagas, o zagueiro Camutanga foi reintegrado ao elenco após retornar de empréstimo, enquanto Matheuzinho e Baralhas participaram normalmente das atividades depois de se recuperarem de lesão.

Emprestado ao Remo desde abril, onde disputou 13 partidas, Camutanga está de volta ao Leão e já treinou com o grupo no CT Manoel Pontes Tanajura nesta manhã. O zagueiro de 31 anos, peça fundamental nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, também já teve sua situação regularizada e pode reforçar a equipe já no domingo (31), às 18h30, no Barradão, contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada da Série A.

O defensor, contudo, não é o único reforço que Rodrigo Chagas terá à disposição para o confronto com o Galo. Titulares durante a temporada, Matheuzinho e Baralhas foram liberados pelo departamento médico e retornaram aos treinos sem restrições. O meia está recuperado de uma lesão na fáscia do pé esquerdo que o afastou de cinco partidas, enquanto o volante superou uma sobrecarga no púbis e no adutor que o deixou fora de três jogos.

Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas

Outro que pode reforçar a equipe é o lateral-direito Raúl Cáceres. Em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o paraguaio avançou no processo de transição e deve ficar à disposição de Rodrigo. A lesão sofrida contra o Palmeiras, na 18ª rodada, o tirou de três partidas e, diante da ausência simultânea de Claudinho, Lucas Braga acabou sendo a alternativa utilizada por Carille no setor.

Apesar dos retornos importantes, o departamento médico do Vitória seguirá cheio para a próxima rodada. Claudinho (edema ósseo no pé direito), Renzo López (lesão na posterior da coxa), Rúben Ismael (recuperação de cirurgia no menisco medial), Jamerson (recuperação de cirurgia no tornozelo) e Romarinho (lesão na panturrilha direita) não se recuperaram a tempo de enfrentar o Atlético-MG.

Com três novidades em mãos, Rodrigo Chagas dedicou o segundo treino à frente da equipe a ajustes táticos. Após uma série de atividades em espaço reduzido, o interino promoveu trabalhos específicos voltados à organização ofensiva e defensiva.

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 19 pontos, o Leão da Barra precisa reagir urgentemente na competição e conquistar os três pontos diante do Atlético-MG. Com esse objetivo, a equipe retorna aos trabalhos na Toca nesta sexta-feira (29), quando realizará o penúltimo treino antes da partida.

