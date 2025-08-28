BRASILEIRÃO

Confronto contra o Atlético-MG: Vitória inicia venda de ingressos a partir de R$ 15 para sócios

Entradas com preços promocionais podem ser adquiridas a partir desta quinta-feira (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:19

Vitória x Palmeiras, no Barradão Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota histórica para o Flamengo na última segunda-feira (25), ocasião em perdeu de 8 a 0, o Vitória já tem um novo confronto marcado. No próximo domingo (31), o Leão enfrenta o Atlético-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Para atrair os torcedores ao estádio, mesmo na má fase, o time iniciou, nesta quinta-feira (28), vendas de ingressos exclusivas para os sócios, com entradas a partir de R$ 15.

Os sócios do clube receberem, por e-mail, um cupom para utilizar na compra dos ingressos para o jogo do domingo, que terá início às 18h30. Ingressos para arquibancada podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 15. Já as cadeiras, têm valor inicial de R$ 30.

Sócios do Vitória podem comprar ingressos por R$ 15 1 de 4

O desconto pode ser utilizado para a compra de ingressos para familiares e amigos. Além do benefício, o sócio que utilizar o cupom pelo menos uma vez, realizar o check-in e comparecer ao jogo, receberá, ainda, um crédito de R$ 50 na renovação do seu plano Sou Mais Vitória.

De acordo com a administração, sócios com o plano Sem Fronteiras, não precisam estar presentes neste jogo para conseguir o crédito.