Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Interino do Vitória admite vergonha de vestir a camisa do clube após goleada para o Flamengo

'Saio de casa todos os dias com o material do clube para trabalhar, mas não vim na terça. Vim com outra camisa', disse Rodrigo Chagas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:06

Rodrigo Chagas em entrevista coletiva
Rodrigo Chagas em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, na última segunda-feira (25), ficará marcada para sempre como uma das maiores humilhações da história do Vitória. Muitos torcedores rubro-negros, por mais apaixonados que sejam, não conseguiram esconder a vergonha no dia seguinte: evitaram sair com a camisa do clube, faltaram compromissos e até apresentaram atestado no trabalho para não ouvir piadinhas de rivais.

Entre os que sentiram esse peso está ninguém menos que Rodrigo Chagas, ídolo do clube como jogador e atual técnico interino após a demissão de Fábio Carille. Na coletiva em que foi apresentado no cargo, nesta quarta-feira (27), o ex-lateral revelou que, no dia seguinte à fatídica partida, decidiu não ir ao clube com o material oficial do time por estar envergonhado.

“Acredito que, nesse momento, o fator principal é o psicológico. Você perder do jeito que a gente perdeu abala qualquer profissional, os atletas, a torcida. Conto por mim: para você ter ideia, saio de casa todos os dias com o material do clube para vir trabalhar, mas eu não vim na terça-feira (26). Vim com outra camisa, porque até eu estava me sentindo com vergonha nesse momento”, contou o interino.

Delegação do Vitória desembarcando em Salvador e sendo escoltada até o Barradão

Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO
1 de 51
Desembarque do Vitória em Salvador após derrota por 8 a 0 por Marina Silva/CORREIO

Apesar do impacto da derrota, Rodrigo assume o comando focado em recuperar o psicológico da equipe e recolocar o time nos trilhos. O Leão da Barra ocupa a 17ª colocação da Série A, com 19 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas que tem um jogo a menos. Com o interino à frente, o Vitória terá a chance de reagir neste domingo (31), no Barradão, contra o Atlético-MG, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão.

Leia mais

Imagem - Zagueiro campeão pelo Vitória está de volta ao clube

Zagueiro campeão pelo Vitória está de volta ao clube

Imagem - Rodrigo Chagas assume o Vitória e foca na recuperação psicológica do elenco

Rodrigo Chagas assume o Vitória e foca na recuperação psicológica do elenco

Imagem - Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua