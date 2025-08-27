REPERCUSSÃO PÓS-JOGO

Interino do Vitória admite vergonha de vestir a camisa do clube após goleada para o Flamengo

'Saio de casa todos os dias com o material do clube para trabalhar, mas não vim na terça. Vim com outra camisa', disse Rodrigo Chagas

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:06

Rodrigo Chagas em entrevista coletiva Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A goleada por 8 a 0 sofrida diante do Flamengo, na última segunda-feira (25), ficará marcada para sempre como uma das maiores humilhações da história do Vitória. Muitos torcedores rubro-negros, por mais apaixonados que sejam, não conseguiram esconder a vergonha no dia seguinte: evitaram sair com a camisa do clube, faltaram compromissos e até apresentaram atestado no trabalho para não ouvir piadinhas de rivais.

Entre os que sentiram esse peso está ninguém menos que Rodrigo Chagas, ídolo do clube como jogador e atual técnico interino após a demissão de Fábio Carille. Na coletiva em que foi apresentado no cargo, nesta quarta-feira (27), o ex-lateral revelou que, no dia seguinte à fatídica partida, decidiu não ir ao clube com o material oficial do time por estar envergonhado.

“Acredito que, nesse momento, o fator principal é o psicológico. Você perder do jeito que a gente perdeu abala qualquer profissional, os atletas, a torcida. Conto por mim: para você ter ideia, saio de casa todos os dias com o material do clube para vir trabalhar, mas eu não vim na terça-feira (26). Vim com outra camisa, porque até eu estava me sentindo com vergonha nesse momento”, contou o interino.

