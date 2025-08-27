XERIFÃO NA TOCA

Zagueiro campeão pelo Vitória está de volta ao clube

Camutanga volta de empréstimo ao Remo para reforçar o Leão; o volante Dudu também pode retornar ao clube



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:22

Camutanga celebrando gol marcado pelo Vitória Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Em meio à grave crise que atravessa na temporada, o Vitória busca alternativas para tentar reagir. Uma das estratégias da diretoria foi apostar em nomes vitoriosos e identificados com a torcida. Além de colocar Rodrigo Chagas, ídolo rubro-negro, como técnico interino da equipe principal, a gestão também decidiu promover o retorno de um jogador importante da história recente do clube.

Trata-se de Camutanga, zagueiro que foi peça-chave nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Segundo informações inicialmente divulgadas pelo ge e confirmadas pelo clube ao CORREIO, o defensor, que estava emprestado ao Remo desde o início do ano, já tem tudo acertado para voltar ao Barradão.

Camutanga tem contrato com o Vitória até o fim de 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Camutanga chegou ao Leão da Barra no começo de 2023 e, desde então, soma 75 partidas com a camisa rubro-negra, com seis gols e uma assistência. Foi titular em 74 desses jogos e formou dupla sólida ao lado de Wagner Leonardo, hoje no Grêmio. Em junho do ano passado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e ficou fora do restante da temporada.

Neste ano, chegou a atuar em duas partidas pelo Vitória, mas não conseguiu reconquistar a confiança do então técnico Thiago Carpini e acabou emprestado em abril. No Remo, vinha como titular absoluto, acumulando 14 jogos na Série B.

O defensor retorna em um momento de sérias dificuldades defensivas no Vitória e vai disputar posição com Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Neris. A expectativa é que ele esteja à disposição já para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Volante também pode voltar de empréstimo

Outro que pode voltar à Toca é o volante Dudu. Em meio a rumores de seu retorno, o clube confirmou ao CORREIO que a situação ainda não está definida. Emprestado à Ponte Preta desde o início do ano, o jogador pode rescindir o vínculo em razão de atrasos salariais. A crise financeira em Campinas já levou à saída de alguns titulares e até do técnico Alberto Valentim, e Dudu, de 26 anos, pode ser o próximo a deixar a Macaca.

O volante chegou ao Vitória em julho de 2023 para a disputa do segundo turno da Série B. Atuou em 43 jogos, sendo 40 como titular, e deu uma assistência. Teve sequência como peça fundamental até julho do ano passado, quando acabou afastado junto com Rodrigo Andrade por questões disciplinares.

Depois, foi emprestado ao Novorizontino. Em 2025, vinha sendo titular na Ponte Preta durante a Série C, com 23 jogos disputados, 15 como titular, além de dois gols marcados. No entanto, também acumulou dez cartões amarelos e três expulsões. Caso retorne ao Vitória, terá concorrência no meio-campo com Baralhas, Ronald, Willian Oliveira, Rúben Ismael e Ricardo Ryller.

Dudu também tem contrato com o Vitória até o final de 2026 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Durante sua apresentação como técnico interino, Rodrigo Chagas foi questionado sobre a volta de Camutanga e Dudu. Ele despistou sobre a chegada de ambos, mas os elogiou.