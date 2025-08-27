Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zagueiro campeão pelo Vitória está de volta ao clube

Camutanga volta de empréstimo ao Remo para reforçar o Leão; o volante Dudu também pode retornar ao clube

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Pedro Carreiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:22

Camutanga vibra após estufar a rede do Novorizontino, no Barradão
Camutanga celebrando gol marcado pelo Vitória Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

Em meio à grave crise que atravessa na temporada, o Vitória busca alternativas para tentar reagir. Uma das estratégias da diretoria foi apostar em nomes vitoriosos e identificados com a torcida. Além de colocar Rodrigo Chagas, ídolo rubro-negro, como técnico interino da equipe principal, a gestão também decidiu promover o retorno de um jogador importante da história recente do clube.

Trata-se de Camutanga, zagueiro que foi peça-chave nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Segundo informações inicialmente divulgadas pelo ge e confirmadas pelo clube ao CORREIO, o defensor, que estava emprestado ao Remo desde o início do ano, já tem tudo acertado para voltar ao Barradão.

Camutanga comemora gol sobre a Juazeirense no Barradão
Camutanga tem contrato com o Vitória até o fim de 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Camutanga chegou ao Leão da Barra no começo de 2023 e, desde então, soma 75 partidas com a camisa rubro-negra, com seis gols e uma assistência. Foi titular em 74 desses jogos e formou dupla sólida ao lado de Wagner Leonardo, hoje no Grêmio. Em junho do ano passado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e ficou fora do restante da temporada.

Neste ano, chegou a atuar em duas partidas pelo Vitória, mas não conseguiu reconquistar a confiança do então técnico Thiago Carpini e acabou emprestado em abril. No Remo, vinha como titular absoluto, acumulando 14 jogos na Série B.

O defensor retorna em um momento de sérias dificuldades defensivas no Vitória e vai disputar posição com Lucas Halter, Zé Marcos, Edu e Neris. A expectativa é que ele esteja à disposição já para o duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Imagem - Rodrigo Chagas assume o Vitória e foca na recuperação psicológica do elenco

Rodrigo Chagas assume o Vitória e foca na recuperação psicológica do elenco

Imagem - Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Imagem - Além de goleada histórica, relembre vexames do Vitória em 2025

Além de goleada histórica, relembre vexames do Vitória em 2025

Volante também pode voltar de empréstimo 

Outro que pode voltar à Toca é o volante Dudu. Em meio a rumores de seu retorno, o clube confirmou ao CORREIO que a situação ainda não está definida. Emprestado à Ponte Preta desde o início do ano, o jogador pode rescindir o vínculo em razão de atrasos salariais. A crise financeira em Campinas já levou à saída de alguns titulares e até do técnico Alberto Valentim, e Dudu, de 26 anos, pode ser o próximo a deixar a Macaca.

O volante chegou ao Vitória em julho de 2023 para a disputa do segundo turno da Série B. Atuou em 43 jogos, sendo 40 como titular, e deu uma assistência. Teve sequência como peça fundamental até julho do ano passado, quando acabou afastado junto com Rodrigo Andrade por questões disciplinares.

Depois, foi emprestado ao Novorizontino. Em 2025, vinha sendo titular na Ponte Preta durante a Série C, com 23 jogos disputados, 15 como titular, além de dois gols marcados. No entanto, também acumulou dez cartões amarelos e três expulsões. Caso retorne ao Vitória, terá concorrência no meio-campo com Baralhas, Ronald, Willian Oliveira, Rúben Ismael e Ricardo Ryller.

Dudu
Dudu também tem contrato com o Vitória até o final de 2026 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Durante sua apresentação como técnico interino, Rodrigo Chagas foi questionado sobre a volta de Camutanga e Dudu. Ele despistou sobre a chegada de ambos, mas os elogiou.

“Todo atleta do clube é importante, ainda mais os que têm história. São vencedores e, se se juntarem ao elenco, com certeza contribuirão. Até o momento, tenho a mesma informação que vocês”, disse o treinador interino.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua