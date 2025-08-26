NÃO VEM

Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Treinador já teve quatro passagens no comando do Leão da Barra

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:16

Vagne Mancini Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Após a humilhação histórica contra o Flamengo, que resultou na demissão de Fábio Carille, o Vitória busca um novo técnico. Depois de rumores que ligavam Ramón Díaz ao clube, outro nome que surgiu como possível candidato foi Vagner Mancini, atual comandante do Goiás. No entanto, o treinador, que já teve quatro passagens pelo Vitória e é o que mais vezes dirigiu o clube na Série A, recusou a proposta.

Nesta terça-feira (26), Mancini participou de uma coletiva de imprensa ao lado do diretor de futebol Lucas Andrino e do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, e confirmou que não deixará o clube esmeraldino. Há cinco meses no comando, ele lidera a Série B com a equipe.

“Esse convite veio em função da ligação que tenho com o Vitória. Há uma identificação, mas minha resposta foi baseada no que está acontecendo hoje no Goiás. Quando chega uma proposta assim da Série A, a gente tem que parar e pensar, mas em momento algum tive dúvida. Passei para frente. Aqui nós temos uma grande possibilidade de acesso e estamos pavimentando o caminho para isso”, disse o profissional de 58 anos.

