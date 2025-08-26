Vagner Mancini recusa proposta do Vitória e seguirá no Goiás

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19:16
Após a humilhação histórica contra o Flamengo, que resultou na demissão de Fábio Carille, o Vitória busca um novo técnico. Depois de rumores que ligavam Ramón Díaz ao clube, outro nome que surgiu como possível candidato foi Vagner Mancini, atual comandante do Goiás. No entanto, o treinador, que já teve quatro passagens pelo Vitória e é o que mais vezes dirigiu o clube na Série A, recusou a proposta.
Nesta terça-feira (26), Mancini participou de uma coletiva de imprensa ao lado do diretor de futebol Lucas Andrino e do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, e confirmou que não deixará o clube esmeraldino. Há cinco meses no comando, ele lidera a Série B com a equipe.
“Esse convite veio em função da ligação que tenho com o Vitória. Há uma identificação, mas minha resposta foi baseada no que está acontecendo hoje no Goiás. Quando chega uma proposta assim da Série A, a gente tem que parar e pensar, mas em momento algum tive dúvida. Passei para frente. Aqui nós temos uma grande possibilidade de acesso e estamos pavimentando o caminho para isso”, disse o profissional de 58 anos.
Delegação do Vitória desembarcando em Salvador e sendo escoltada até o Barradão
Enquanto não define um novo técnico, o Vitória será comandado interinamente por Rodrigo Chagas, atual treinador da equipe Sub-20. Em crise, o rubro-negro ocupa a 17ª posição do Brasileirão, com 19 pontos, e volta a campo no próximo domingo (31), às 18h30, contra o Atlético-MG, no Barradão, pela 22ª rodada da Série A.