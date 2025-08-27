COBRAR O ELENCO

Organizada do Vitória vai ao CT do clube para protestar: ‘Levaram nosso nome para o buraco’

Principal torcida organizada do clube foi ao centro de treinamento na reapresentação do elenco após goleada contra o Flamengo

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:59

Membros da organizada entre no CT do VIitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Integrantes da principal torcida organizada do Vitória estiveram no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, na tarde desta quarta-feira (27), para protestar e cobrar os jogadores, que se reapresentaram após a humilhante goleada por 8 a 0 sofrida contra o Flamengo. Esse foi o primeiro contato do grupo com a torcida, tendo em vista que, no desembarque em Salvador, a delegação usou uma saída restrita do aeroporto e os torcedores sequer foram ao local para protestar.



A organiza interrompeu a primeira atividade do técnico Rodrigo Chagas, que está interinamente à frente do caso após a demissão de Fábio Carille. O elenco sentou na arquibancada do Centro de Treinamento e ouviu um longo discurso de lideranças da organizada. Rodrigo e outros integrantes da comissão técnica e da diretoria do Vitória também estavam presentes e acompanharam a cobrança, que não teve atos de violência.

“Estou aqui em nome de milhares de torcedores envergonhados. Em nome de uma instituição centenária que vocês mancharam a história. Uma coisa é incompetência, mas covardia não dá para aceitar. Ao contrário de vocês, que tem uma vida maravilhosa aqui, que recebem R$ 200 e R$ 300 mil, recebem em dia, o salário de vocês nunca atrasou aqui. Tem torcedor lá fora que passa fome para estar no estádio de futebol”, iniciou o representante da organizada.

“São três empates aqui no Barradão tomando gol nos acréscimos. A gente estava achando que era incompetência, estava segurando a onda, pedindo calma. Mas depois do jogo do Flamengo ficou muito claro que não é incompetência. Não é nem ruindade, é covardia mesmo. Vocês foram frouxos, são covardes com a gente. Isso não é aceitável. Vocês estragam a vida da gente. Vocês deveriam ter vergonha”, acrescentou.

Ele ainda falou especificamente da postura da equipe no jogo contra o Flamengo. Evitando falar do nível técnico da equipe do Vitória em relação ao adversário cobrou que o time, ao menos demonstrasse mais vontade em campo e tentasse competir na base da raça. Vale lembrar que, enquanto era completamente dominado em campo, a equipe baiana cometeu apenas seis faltas contra a equipe carioca, que cometeu 17.

“Vocês tomaram 8 a 0 e não tiveram coragem nem de dar porrada. Nem em um baba eu aceito tomar três ou quatro de ninguém. Se não dar no talento eu vou para o pau, mas não perco. Como é que vocês aceitam? Em um jogo daquele fizeram seis faltas. Qual foi o interesse de vocês em vencer? Vocês levaram nosso nome para o buraco junto, vão ficar na história com a maior goleada do Campeonato. Agora estamos com essa mancha eternamente, e isso é inaceitável”, disso o representante da organizada.

“Vocês foram covardes e frouxos, não foi por falta de talento não. Parava eles no pau, como todo mundo faz. Vocês aceitaram isso de braços cruzados. Nossa parte vamos fazer, mas se vocês querem perturbar nossa vida, vamos perturbar a de vocês também. A partir de hoje não vai ser mais aceito esse tipo de comportamento. Covardia não vamos aceitar, brincar com nossos sentimentos, não vamos aceitar. Vim aqui para dar o recado: ou vai ser por mal ou vai ser por bem, mas o Vitória não vai cair. Nossa parte vamos fazer, custe o que custar. Não tem mais o que se falar. Eu espero que vocês tenham dimensão do que fizeram e passem a honrar nossa camisa. As eliminações foram vexatórias, sem honra e sem dignidade, sempre com vergonha no meio”, concluiu.