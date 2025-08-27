Acesse sua conta
Rodrigo Chagas comanda primeiro treino do Vitória após goleada histórica

Recém-efetivado como técnico interino, treinador inicia preparação para duelo contra o Atlético-MG

  Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:14

Reapresentação do Vitória após goleada contra o Flamengo
Reapresentação do Vitória após goleada contra o Flamengo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Recém-efetivado como técnico interino do Vitória, Rodrigo Chagas comandou, na tarde desta quarta-feira (27), o seu primeiro treino à frente da equipe. Após um dia de folga, concedido depois da humilhante derrota por 8 a 0 para o Flamengo, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura, iniciando a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Rodrigo, que também treinou a equipe principal entre 2020 e 2021 e atualmente comandava o sub-20, não contou com todos os jogadores do elenco em seu primeiro dia de trabalho. Os titulares da partida contra o Flamengo realizaram atividades de recuperação física na academia e seguiram o protocolo de recovery, incluindo crioterapia, banheira aquecida e massagem.

Com o restante do grupo, o treinador iniciou o treino com aquecimento e, em seguida, dividiu os atletas em grupos para trabalhos técnicos. A primeira atividade foi o rondo tradicional, em que alguns jogadores mantêm a posse de bola enquanto outros tentam recuperá-la. Na sequência, foi realizado o rondo com transição, cujo objetivo é treinar a rápida alternância entre defesa e ataque.

Enquanto isso, os jogadores lesionados — Claudinho, Raúl Cáceres, Kauan, Jamerson, Rúben Ismael, Baralhas, Matheuzinho, Romarinho e Renzo López — permaneceram em tratamento de suas respectivas lesões.

O elenco retorna aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (28), na Toca, dando sequência à preparação para enfrentar o Galo. Ocupando a 17ª colocação, com 19 pontos, o Leão da Barra precisa reagir rapidamente na briga contra o rebaixamento.

