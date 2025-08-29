DE VOLTA À TOCA

Camutanga e Dudu são ‘apresentados’ e reforçam o Vitória na luta contra o rebaixamento

Zagueiro e volante retornam de empréstimo para ajudar o time a sair da crise

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:21

Dudu e Camutanga estão de volta ao Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio à grave crise que enfrenta na temporada, o Vitória recorreu a “reforços caseiros” para tentar reforçar o elenco e evitar o rebaixamento. O clube acionou uma cláusula contratual e trouxe de volta os jogadores Dudu e Camutanga, que estavam emprestados. A dupla, peça-chave nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, foi “reapresentada” nesta sexta-feira (29), no Barradão.

O diretor de futebol, Gustavo Vieira, praticamente apresentou o zagueiro e o volante como novos reforços. Ele destacou a importância do retorno dos atletas diante da má fase vivida pelo clube e das dificuldades em buscar contratações, já que a janela de transferências se encerra na próxima terça-feira (2).

“O torcedor deve se sentir representado e orgulhoso por vê-los de volta. Do ponto de vista de elenco e gestão, tivemos nas últimas semanas muitas lesões, algumas musculares, outras por trauma, justamente às vésperas do fechamento da janela. Tivemos a sorte de contar com dois atletas que estavam emprestados e que, por acordos anteriores, puderam retornar no momento em que mais precisamos”, afirmou o dirigente.

Segundo treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas 1 de 7

Camutanga, que estava cedido ao Remo, chegou ao Vitória no início de 2023 e acumula 75 partidas com a camisa rubro-negra, além de seis gols e uma assistência. Em junho do ano passado, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho e ficou fora do restante da temporada. Neste ano, chegou a atuar em duas partidas, mas não conseguiu reconquistar a confiança do então técnico Thiago Carpini e acabou emprestado em abril.

De volta após apenas cinco meses e com contrato até 2026, o zagueiro já está regularizado e à disposição para enfrentar o Atlético-MG neste domingo (31), às 18h30, no Barradão. Recuperado e com ritmo de jogo adquirido no Remo, onde disputou 13 partidas como titular na Série B, Camutanga garante que não precisa de tempo de readaptação e quer ajudar o time na luta contra o rebaixamento.

“Saí, mas sempre soube que poderia voltar, já que tinha contrato. O Vitória me ajudou muito e também pude dar resultado em campo, por isso estou aqui novamente. Meu objetivo é reconquistar vitórias junto com o torcedor. Vejo esse retorno como um recomeço e mais uma oportunidade na carreira. Fiquei apenas cinco meses fora, então não mudou muita coisa. O elenco é praticamente o mesmo, chegaram alguns atletas novos. A estrutura segue igual e o clube continua gigante”, declarou o jogador de 31 anos.

“No Remo eu estava feliz, o clube me recebeu muito bem em parceria com o Vitória. Eu precisava de ritmo e voltei a jogar bem após a lesão. Sei que há desconfiança quando um atleta sofre uma lesão de joelho, mas dentro de mim sabia que poderia dar a volta por cima. Aqui no Vitória me sinto em casa, conheço todos e tenho o carinho da torcida. Quero retribuir isso em campo com dedicação e vitórias”, acrescentou.

Já Dudu, que chegou ao Vitória em julho de 2023 para a disputa do segundo turno da Série B, disputou 43 jogos e deu uma assistência antes de deixar o clube por um motivo completamente diferente. Em julho do ano passado, foi afastado por indisciplina junto com Rodrigo Andrade e, em seguida, emprestado ao Novorizontino. Neste ano, o volante seguiu emprestado, desta vez à Ponte Preta, onde vinha sendo titular. Pela equipe campineira, acumulou 23 jogos, marcou dois gols, mas também recebeu dez cartões amarelos e três expulsões.

Com contrato válido até 2026, Dudu celebrou muito o retorno ao Leão, mesmo tendo propostas de outras equipes. Segundo ele, a vontade de reconquistar espaço no clube, onde viveu seu melhor momento entre o fim de 2023 e o início de 2024, pesou mais do que qualquer oferta externa. O jogador garante estar de volta 100% focado e em busca de ajuda para lidar com problemas extracampo.

“Estava realmente com quatro meses de salários atrasados na Ponte, mas isso não justifica nada. Apareceram propostas do Volta Redonda e do Atlético-GO, mas Deus já tinha preparado minha volta para o Vitória. Estou aqui, pronto, dedicado e com sangue nos olhos para defender o clube”, afirmou o atleta de 26 anos.