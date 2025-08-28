Acesse sua conta
Torcida organizada do Vitória se reúne com diretoria e exige afastamento de atacante

Maior organizada do Leão da Barra teve encontro com diretores do clube para fazer cobranças e pedir o afastamento de Lucas Braga

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:48

Fábio Mota em reunião de diretos do Vitória com organizada do clube
Fábio Mota em reunião de diretos do Vitória com organizada do clube Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após comparecer ao centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura para cobrar o elenco e a comissão técnica do Vitória, a principal organizada do clube também se reuniu com membros da diretoria rubro-negra nesta quinta-feira (28). O presidente Fábio Mota, o diretor de futebol Gustavo Vieira e o diretor de base Thiago Noronha participaram do encontro.

Desta vez, a reunião aconteceu na sede da organizada, novamente sem qualquer tipo de violência. Os membros da torcida cobraram melhores resultados em campo e exigiram ações imediatas da cúpula rubro-negra, incluindo o afastamento de Lucas Braga, um dos atletas mais contestados do elenco.

Delegação do Vitória desembarcando em Salvador e sendo escoltada até o Barradão

Contratado junto ao Santos por R$5 milhões no início da temporada, o atacante não correspondeu ao valor investido e vinha sendo muito criticado pela torcida há algum tempo. Nas últimas três rodadas, devido às lesões de Raúl Cáceres e Claudinho, Lucas Braga foi improvisado na lateral-direita, e seu desempenho se deteriorou, especialmente na goleada sofrida para o Flamengo.

“Determinamos também o afastamento imediato do jogador Lucas Braga. Nada contra a pessoa, mas como atleta ele já demonstrou não ter nível para vestir o manto rubro-negro. A teimosia de Carille em insistir nesse jogador custou caro: morreu abraçado a ele e expôs o Vitória ao ridículo no Rio de Janeiro”, escreveu um perfil da organizada em postagem nas redes sociais, informando sobre a reunião com os diretores do clube.

Na publicação, a organizada cobra uma postura mais ativa da diretoria: “Exigimos que a diretoria assuma, de uma vez por todas, postura de comando. Chega de promessas vazias: queremos atitude. A meta é clara — manter o Vitória na Série A — e isso exige cobrança dura”.

Além disso, a torcida reafirma que não deixará de apoiar o clube, mesmo diante da má fase da equipe: “Nós seguiremos nas arquibancadas, apoiando o Esporte Clube Vitória, como sempre fizemos. Mas se dependesse do 'mérito' da diretoria e de boa parte desse elenco, vocês estariam jogando sozinhos.”

