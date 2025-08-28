Ba-Vi decide umas das semifinais da Copa do Nordeste sub-20

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:31
Bahia e Vitória fizeram bonito nesta quinta-feira (28) e avançaram nas quartas de final da Copa do Nordeste sub-20 jogando em casa. Com os dois classificados, é garantido que a Bahia terá um representante na grande final, já que o Esquadrãozinho e os Leõezinhos se enfrentaram em uma das semifinais do torneio.
Campeão da primeira edição da competição, disputada em 2001, e finalista em outras duas ocasiões, o Bahia segue vivo na busca pelo bi após eliminar o Piauí. Com um de Juninho cobrando pênalti, os ‘pivetes de aço’ venceram por 1x0 partida disputada no CT Evaristo de Macedo.
Já o Vitória, maior campeão do torneio com seis títulos conquistados em sete finais disputadas, segue firme e forte em busca do hepta. Sem grandes dificuldades, os ‘crias da toca’ venceram o CRB por 3x1 no Barradão. Lucas Lohan (2x) e Cândido marcaram os gols rubro-negros, enquanto Maycon descontou para os visitantes já nos acrescimos.
Quem levar a melhor no Ba-Vi pela semifinal já sabe que vai enfrentar uma equipe cearense na grande decisão. Isso porque, a outra semifinal também é um clássico entre Fortaleza e Ceará, que eliminaram Retrô e Sport, respectivamente, nas quartas de final.