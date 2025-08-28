MELHORA O TIME?

Dudu se despede da Ponte Preta e vai retornar ao Vitória

Volante de 26 anos estava emprestado à equipe paulista

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:48

Dudu em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o retorno de Camutanga, outra peça importante na conquista dos títulos da Série B de 2023 e do Baianão de 2024 está prestes a retornar ao Vitória. Trata-se do volante Dudu, que estava emprestado a Ponte Preta, mas já está de malas prontas para volta à Toca do Leão. Nesta quinta-feira (28), o atleta de 26 anos publicou uma mensagem de adeus à Macaca em suas redes sociais.

“A gratidão é uma força silenciosa que muda nosso jeito de olhar para tudo ao redor. Obrigado por me ensinarem isso com cada gesto e cada carinho que recebi de vocês, satisfação gigantesca por vocês. Obrigado por tudo, Ponte Preta", escreveu o jogador”, escreveu o jogador.

Em abril, a Ponte havia se comprometido a pagar R$ 400 mil ao Vitória, parcelados em três vezes, para contar com o volante até o fim da temporada. No entanto, o acordo previa o direito de o clube baiano solicitar o retorno do jogador a qualquer momento, assim como no acordo de empréstimo de Camutanga ao Remo.

Com contrato válido até o final de 2026, Dudu chegou ao Vitória em julho de 2023 para a disputa do segundo turno da Série B. Ao todo, ele atuou em 43 jogos, sendo 40 como titular, e deu uma assistência com a camisa rubro-negra. Teve sequência como peça fundamental até julho do ano passado, quando acabou afastado junto com Rodrigo Andrade por questões disciplinares e foi emprestado ao Novorizontino.