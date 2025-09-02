Acesse sua conta
Ajustes táticos e recuperação de lesionados: como o Vitória pode aproveitar a pausa da Data Fifa

Leão da Barra terá 12 dias sem jogar antes de voltar à ação contra o Fortaleza, dia 13

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:30

Quarta sessão de treino do Vitória sob as ordens de Rodrigo Chagas
Rodrigo Chagas terá tempo para trabalhar com o elenco  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Embora ainda permaneça na zona de rebaixamento, a vitória por 1x0 contra o Atlético-MG deu ao Vitória um certo alívio, permitindo que a equipe trabalhe com menos pressão durante a Data Fifa. O time terá doze dias sem jogos, um período valioso para aprimorar aspectos técnicos e táticos, além de recuperar atletas que estão no departamento médico.

Em sua estreia como técnico na Série A do Brasileirão, o interino Rodrigo Chagas conquistou uma vitória importante e, por enquanto, segue no cargo. Com a pausa para os jogos das seleções, ele terá uma grande oportunidade para continuar implementando suas ideias no elenco, que já foram perceptíveis na partida contra o Galo.

Vitória 1X0 Atlético MG

Vitória por Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar do curto tempo para preparar a equipe para o duelo, foi possível observar um time buscando mais triangulações pelos lados, invertendo com rapidez o lado da jogada e apresentando mais movimentação no setor ofensivo. Defensivamente, a equipe alternou entre um 4-4-2 e um 4-5-1, mostrando-se mais compacta em comparação ao que vinha mostrando com Fábio Carille. Agora, com mais tempo para trabalhar, o técnico interino espera avançar ainda mais na evolução do grupo.

“Quanto mais tempo para trabalhar, mais tempo para organizar a equipe. Damos a eles as organizações ofensivas e defensivas para que possamos ter um padrão e uma equipe coesa. Tivemos poucos dias para trabalhar, mas os atletas tiveram um entendimento maravilhoso”, destacou o interino após a partida contra o Atlético-MG.

“Acredito que teremos uma equipe muito mais competitiva com o tempo de treinamento. Serão dois dias de descanso por tudo que passamos nos últimos tempos. Quando voltarmos, vamos trabalhar com foco para que possamos ter uma equipe competitiva”, concluiu.

