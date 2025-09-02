HORA DE TRABALHAR

Ajustes táticos e recuperação de lesionados: como o Vitória pode aproveitar a pausa da Data Fifa

Leão da Barra terá 12 dias sem jogar antes de voltar à ação contra o Fortaleza, dia 13

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:30

Rodrigo Chagas terá tempo para trabalhar com o elenco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Embora ainda permaneça na zona de rebaixamento, a vitória por 1x0 contra o Atlético-MG deu ao Vitória um certo alívio, permitindo que a equipe trabalhe com menos pressão durante a Data Fifa. O time terá doze dias sem jogos, um período valioso para aprimorar aspectos técnicos e táticos, além de recuperar atletas que estão no departamento médico.

Em sua estreia como técnico na Série A do Brasileirão, o interino Rodrigo Chagas conquistou uma vitória importante e, por enquanto, segue no cargo. Com a pausa para os jogos das seleções, ele terá uma grande oportunidade para continuar implementando suas ideias no elenco, que já foram perceptíveis na partida contra o Galo.

Apesar do curto tempo para preparar a equipe para o duelo, foi possível observar um time buscando mais triangulações pelos lados, invertendo com rapidez o lado da jogada e apresentando mais movimentação no setor ofensivo. Defensivamente, a equipe alternou entre um 4-4-2 e um 4-5-1, mostrando-se mais compacta em comparação ao que vinha mostrando com Fábio Carille. Agora, com mais tempo para trabalhar, o técnico interino espera avançar ainda mais na evolução do grupo.

“Quanto mais tempo para trabalhar, mais tempo para organizar a equipe. Damos a eles as organizações ofensivas e defensivas para que possamos ter um padrão e uma equipe coesa. Tivemos poucos dias para trabalhar, mas os atletas tiveram um entendimento maravilhoso”, destacou o interino após a partida contra o Atlético-MG.

“Acredito que teremos uma equipe muito mais competitiva com o tempo de treinamento. Serão dois dias de descanso por tudo que passamos nos últimos tempos. Quando voltarmos, vamos trabalhar com foco para que possamos ter uma equipe competitiva”, concluiu.

O período sem jogos também será crucial para a recuperação de atletas lesionados. Tendo retornado recentemente de lesão, Matheuzinho e Baralhas, que atuaram contra o Galo, e Raúl Cáceres, que não foi relacionado por opção, terão tempo para retomar o ritmo de jogo. Da mesma forma, Claudinho e Romarinho, ambos em fase de transição, poderão ser liberados pelo departamento médico e também ganhar condicionamento.

Renzo López, que sofre com uma lesão muscular na coxa, poderá usar o período para evoluir em sua recuperação e até ser liberado para voltar a atuar Rúben Ismael, em processo de recuperação de uma cirurgia no menisco, também pode fazer progressos, mas não ao ponto de se recuperar totalmente.