Triunfo sobre o Atlético-MG reduz risco de rebaixamento do Vitória

Pedro Carreiro
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:43
Embora ainda esteja na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com 22 pontos, o Vitória respirou um pouco mais aliviado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0. O triunfo veio logo depois da maior goleada sofrida pelo clube na era dos pontos corridos, contra o Flamengo, e serviu como resposta à torcida que lotou o Barradão. Em campo, o time mostrou raça e conquistou três pontos fundamentais na briga contra a degola.
Após a derrota para os cariocas, as chances de queda do Vitória chegaram a 50,1%, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. No entanto, com a vitória sobre o Galo, esse índice caiu consideravelmente, para 40,3%.
Vitória 1X0 Atlético MG
Mesmo assim, o Rubro-Negro ainda figura entre os quatro clubes mais ameaçados: está à frente apenas de Juventude (43,6%), Fortaleza (85,4%) e Sport (95,4%). Já Santos e Vasco, que dividem a mesma pontuação do Vitória e aparecem logo fora da zona, também não estão em situação confortável, com 34,4% e 36% de risco de rebaixamento, respectivamente.
Um detalhe que joga contra o time baiano é a questão dos jogos realizados. Enquanto o Vitória já disputou todas as partidas previstas até aqui, os concorrentes diretos, do 15º lugar para baixo, ainda têm ao menos um jogo a menos, o que pode pesar na reta final.
Ainda assim, a vitória trouxe alento para o elenco que terá a pausa da Data Fifa para se preparar para o próximo compromisso: no dia 13, contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto direto na luta contra a degola. O grupo ganhou dois dias de descanso e se reapresenta nesta quarta-feira (3), no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar a preparação.