Barradão é o principal do trunfo do Vitória na luta contra a degola

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00
“A tua força de onde vem? Dessa torcida, que canta e vibra.” O verso de uma das canções mais populares do Vitória resume a relevância do Barradão e da apaixonada torcida colossal, que neste ano se apresentam como o maior trunfo do Leão da Barra na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.
Como a equipe é apenas a terceira pior visitante da competição, com um aproveitamento de 15% fora de Salvador (cinco empates e seis derrotas), a necessidade de se impor em casa torna-se ainda mais decisiva para terminar a temporada longe da degola.
Em seus domínios, o desempenho é mais consistente, embora ainda distante do ideal. Dos 22 pontos conquistados no campeonato, 17 vieram no Barradão, o que corresponde a 77% da pontuação total e a um aproveitamento de 51% como mandante.
Torcida do Vitória
No somatório entre casa e fora, o clube registra apenas 33% de aproveitamento geral. Mantendo essa média até o fim da competição, o Vitória chegaria a 38 pontos, número que dificilmente será suficiente para escapar da queda.
Por isso, a equipe precisa potencializar o rendimento nos oito jogos restantes em casa. Um exemplo claro é que, se vencer todos, alcançará 46 pontos, mesmo sem pontuar como visitante. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, essa pontuação deixaria o time com menos de 1% de risco de rebaixamento.
Ainda assim, esperar uma campanha perfeita no Barradão pode ser utópico, mesmo com o apoio da torcida colossal. O Vitória precisará, inevitavelmente, arrancar pontos fora de casa. E o técnico Rodrigo Chagas sabe disso.
“Nossa torcida foi nosso 12º jogador contra o Atlético-MG. Vamos precisar desse apoio não só em Salvador, mas também nos jogos fora. Temos que valorizar o mando de campo, mas também lutar para sair da briga contra o rebaixamento e buscar voos maiores”, destacou o treinador em sua coletiva de efetivação.
Com esse cenário em mente, a equipe rubro-negra realizou na última quinta-feira (4), no CT Manoel Pontes Tanajura, o segundo dia consecutivo de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. Nesta sexta-feira (5), o grupo volta a trabalhar, intensificando a preparação para o confronto diante do Fortaleza, no próximo dia 13, na Arena Castelão, pela 23ª rodada.