Barradão é o principal do trunfo do Vitória na luta contra a degola

Se vencer todos os jogos como mandante até o fim do campeonato, o Leão da Barra se safa do rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“A tua força de onde vem? Dessa torcida, que canta e vibra.” O verso de uma das canções mais populares do Vitória resume a relevância do Barradão e da apaixonada torcida colossal, que neste ano se apresentam como o maior trunfo do Leão da Barra na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Como a equipe é apenas a terceira pior visitante da competição, com um aproveitamento de 15% fora de Salvador (cinco empates e seis derrotas), a necessidade de se impor em casa torna-se ainda mais decisiva para terminar a temporada longe da degola.

Em seus domínios, o desempenho é mais consistente, embora ainda distante do ideal. Dos 22 pontos conquistados no campeonato, 17 vieram no Barradão, o que corresponde a 77% da pontuação total e a um aproveitamento de 51% como mandante.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

No somatório entre casa e fora, o clube registra apenas 33% de aproveitamento geral. Mantendo essa média até o fim da competição, o Vitória chegaria a 38 pontos, número que dificilmente será suficiente para escapar da queda.

Por isso, a equipe precisa potencializar o rendimento nos oito jogos restantes em casa. Um exemplo claro é que, se vencer todos, alcançará 46 pontos, mesmo sem pontuar como visitante. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, essa pontuação deixaria o time com menos de 1% de risco de rebaixamento.

JOGOS DO VITÓRIA COMO MANDANTE ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO:

  • 24ª rodada - Fluminense
  • 26ª rodada - Ceará 
  • 28ª rodada - Bahia
  • 30ª rodada - Corinthians 
  • 32ª rodada - Internacional
  • 33ª rodada - Botafogo 
  • 36ª rodada - Mirassol 
  • 38ª rodada - São Paulo 

Ainda assim, esperar uma campanha perfeita no Barradão pode ser utópico, mesmo com o apoio da torcida colossal. O Vitória precisará, inevitavelmente, arrancar pontos fora de casa. E o técnico Rodrigo Chagas sabe disso.

“Nossa torcida foi nosso 12º jogador contra o Atlético-MG. Vamos precisar desse apoio não só em Salvador, mas também nos jogos fora. Temos que valorizar o mando de campo, mas também lutar para sair da briga contra o rebaixamento e buscar voos maiores”, destacou o treinador em sua coletiva de efetivação.

Com esse cenário em mente, a equipe rubro-negra realizou na última quinta-feira (4), no CT Manoel Pontes Tanajura, o segundo dia consecutivo de treinamentos durante a pausa da Data Fifa. Nesta sexta-feira (5), o grupo volta a trabalhar, intensificando a preparação para o confronto diante do Fortaleza, no próximo dia 13, na Arena Castelão, pela 23ª rodada.

