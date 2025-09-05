12º JOGADOR

Barradão é o principal do trunfo do Vitória na luta contra a degola

Se vencer todos os jogos como mandante até o fim do campeonato, o Leão da Barra se safa do rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“A tua força de onde vem? Dessa torcida, que canta e vibra.” O verso de uma das canções mais populares do Vitória resume a relevância do Barradão e da apaixonada torcida colossal, que neste ano se apresentam como o maior trunfo do Leão da Barra na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Como a equipe é apenas a terceira pior visitante da competição, com um aproveitamento de 15% fora de Salvador (cinco empates e seis derrotas), a necessidade de se impor em casa torna-se ainda mais decisiva para terminar a temporada longe da degola.

Em seus domínios, o desempenho é mais consistente, embora ainda distante do ideal. Dos 22 pontos conquistados no campeonato, 17 vieram no Barradão, o que corresponde a 77% da pontuação total e a um aproveitamento de 51% como mandante.

Torcida do Vitória 1 de 12

No somatório entre casa e fora, o clube registra apenas 33% de aproveitamento geral. Mantendo essa média até o fim da competição, o Vitória chegaria a 38 pontos, número que dificilmente será suficiente para escapar da queda.

Por isso, a equipe precisa potencializar o rendimento nos oito jogos restantes em casa. Um exemplo claro é que, se vencer todos, alcançará 46 pontos, mesmo sem pontuar como visitante. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, essa pontuação deixaria o time com menos de 1% de risco de rebaixamento.

JOGOS DO VITÓRIA COMO MANDANTE ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO:

24ª rodada - Fluminense

26ª rodada - Ceará

28ª rodada - Bahia

30ª rodada - Corinthians

32ª rodada - Internacional

33ª rodada - Botafogo

36ª rodada - Mirassol

38ª rodada - São Paulo

Ainda assim, esperar uma campanha perfeita no Barradão pode ser utópico, mesmo com o apoio da torcida colossal. O Vitória precisará, inevitavelmente, arrancar pontos fora de casa. E o técnico Rodrigo Chagas sabe disso.

“Nossa torcida foi nosso 12º jogador contra o Atlético-MG. Vamos precisar desse apoio não só em Salvador, mas também nos jogos fora. Temos que valorizar o mando de campo, mas também lutar para sair da briga contra o rebaixamento e buscar voos maiores”, destacou o treinador em sua coletiva de efetivação.