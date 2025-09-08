VITÓRIA

Coluna: A SAF, o Vitória e o tiozão do zap

Afinal, por que a grama do rival está mais verde que o nosso?

M Moyses Suzart

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:00

O Barradão será palco de Vitória x Palmeiras na estreia do Brasileirão 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O pior nem é ver o lado de lá pentacampeão do Nordeste. É uma merda, fiquei injuriado, mas não é mais chato que grupos rubro-negros de Whatsapp depois de algum novo feito do rival. É pior que feriado no domingo ou uma dor de dente, não suporto.

Mas tem um em especial, que na maioria das vezes brincamos com nossa própria desgraça. O “Vitória Oficial” muda de nome conforme os acontecimentos. Já fomos “Empate Oficial” e, depois daquela goleada no Maracanã, viramos “Gol do Adversário Oficial”. Como bom torcedor do Vitória, reclamamos de tudo. Contudo, em meio a tantas sandices, um torcedor, Esaú, largou essa enquete: “A má fase do Vitória, a incompetência do Vitória, a falta de competência para montar o time do Vitória foi culpa da SAF da Sardinha?”. Me perdoem pelo apelido, mas é aspa, tive que manter. Já a resposta é direta: Possa ser que sim...

Vou até reformular minha afirmação. Possa ser que talvez (pau na gramática!). Se olharmos no aspecto comparativo, com certeza. O fato do Bahia ter uma SAF abriu nossos olhos para uma rotina que a dupla Ba-Vi sempre teve, mas que não doía tanto, pois os dois sofriam do mesmo mal. E o rival se lenhando também, o coração sofre menos, né? O que estamos vivendo hoje, lutando contra o rebaixamento, é mais normal que desfile do 7 de setembro todo ano. É chato e não tem nenhuma novidade nisso.

Repare nos últimos anos do Brasileirão. Tirando o fundo do poço da Série C que um ex-presidente do clube nos deixou, aquele cujo nome não deve ser pronunciado, o mesmo da esteira, a gente não consegue ficar mais de três anos na Série A. É tradição. Tirando 2008 e 2009, não me lembro, na era dos pontos corridos, de fazermos dois anos seguidos bem, sem se preocupar com a queda. Ou seja, era para estarmos curtindo a própria desgraça na paz do senhor, preparando o gogó para gritar “Vamo subir, negô!”. Mas nãããão. Por quê? Por causa da maldita SAF do rival.

O Bahia tinha a mesma rotina da gente. Não ficava mais de três anos na elite. Chegou a ficar oito anos fora dela, lembra? Caíram, inclusive, em 2021. O problema (para nós) é que eles saíram deste ciclo sofrível. Aí vem os malucos, com respostas vazias, alegando que foi o City. Afinal, foi a SAF? Possa ser que não…

Falem o que quiserem, me cancelem, mas o Bahia, se não fosse SAF, certamente não estaria do jeito que está. Até aí concordo. Não sabemos nem se estaria ainda na Série A. Estariam na sua rotina sofredora, assim como nós. Agora, com um rival anos-luz da gente, o povo do Whatsapp insiste na mesma chatice: “Aí, cadê nossa SAF?”. Teve uns doidos querendo até viajar para mendigar uma venda do Vitória. Calma aí, malucos do Zap.

Em verdade, vos digo: o Bahia só virou uma SAF que se preze depois de tirar todos os cardeais do poder. Eles não teriam o City sem aquela intervenção para tirar a família Guimarães do poder, entre 2011 e 2013. Foi preciso mudar da água para o vinho. Eles comeram o pão que o diabo amassou no processo, levaram sete do Leão, masa virada de chave foi crucial, pois a democracia venceu a oligarquia. Enquanto isso, no Barradão…

O Vitória ainda vive como se tivesse nos anos 80, em que dirigentes mandam e desmandam, como uma monarquia absolutista. Quem contraria, vira inimigo do clube, vai para guilhotina. O (bom) jornalista que critica e denuncia, está contra a torcida. Agora me diga: Quem vai querer comprar uma porra dessa? Eu, mesmo sendo Vitória, não investiria 1 real.

E nem estou falando de quem comanda o clube. Eles, na maioria das vezes, são vítimas dessa turminha antiga que trabalha nos bastidores (se liga, Fábio Mota). O problema do gestor do clube se repete: continua dando voz aos tiozões do zap, os papagaios de pirata que permanecem piruando, mandando e desmandando no clube, como uma SAF monarca. Lembra da época de Falcão, que fizeram até a clássica camisa para comemorar o rebaixamento? Procurem esta foto no Google. Boa parte daquela turma continua lá, agora ao lado de Mota (se liga, Fábio Mota, parte II).