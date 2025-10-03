CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:21
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do Vitória para alterar o horário do clássico contra o Bahia, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo a Itatiaia. O duelo está mantido para o dia 16 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador.
Mandante da partida, o Rubro-Negro havia solicitado formalmente que o Ba-Vi fosse antecipado para 19h30. A justificativa do clube se baseava em um conjunto de preocupações envolvendo segurança, mobilidade urbana e a integridade física de atletas, comissões técnicas e torcedores.
Torcida do Vitória
O Vitória também destacou a dificuldade enfrentada pelos torcedores que utilizam transporte público, já que a oferta de ônibus diminui significativamente no fim da noite, além do risco de congestionamentos no entorno do estádio.
Apesar dos argumentos, a CBF manteve a programação original por questões de transmissão. O clássico será exibido ao vivo pelo canal fechado SporTV, que escalou a partida logo após o confronto entre Grêmio e São Paulo, marcado para 19h. Segundo a emissora, uma eventual alteração no horário do Ba-Vi impactaria diretamente sua grade e poderia gerar mudanças em outros jogos da rodada.
Torcida do Bahia
Assim, o quinto clássico entre Bahia e Vitória em 2025, o segundo válido pela Série A, acontecerá às 21h30 do dia 16 de outubro, no Barradão, logo após a parada Fifa deste mês de outubro.
Antes disso, porém, as duas equipes têm compromissos pelo Brasileirão neste domingo (5), pela 27ª rodada. O Bahia, quarto colocado com 40 pontos, recebe o Flamengo às 18h30, na Arena Fonte Nova. Já o Vitória, que ocupa a 17ª posição com 22 pontos, visita o Vasco às 16h, em São Januário, em duelo direto na luta contra o rebaixamento.