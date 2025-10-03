Acesse sua conta
Em meio a desfalques, Bahia pode ter retorno de zagueiro titular contra o Flamengo

David Duarte treinou normalmente em reapresentação do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:46

David Duarte pode reforçar o time contra o Flamengo
David Duarte pode reforçar o time contra o Flamengo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após um dia de descanso, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, para iniciar a preparação visando o confronto contra o Flamengo, neste domingo (5), às 18h30, na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni lida com uma lista extensa de desfalques, especialmente no setor defensivo. A boa notícia, no entanto, é a possibilidade de contar com o retorno de David Duarte. Recuperado de lesão no reto femoral, o zagueiro participou normalmente do treino e, caso reúna condições físicas, deve ser relacionado para a partida.

Reapresentação do Bahia após derrota para o Botafogo
A volta do defensor ameniza as ausências confirmadas de Gabriel Xavier (suspenso), Kanu (em fase de retomada do ritmo de jogo) e Ramos Mingo (em tratamento de lesão). Com isso, os jovens Fredi e Luiz Gustavo seguem como únicas opções de zagueiros de ofício disponíveis, além da possibilidade de improvisação de Rezende na posição.

Os problemas, no entanto, não se restringem à defesa. O volante Erick e o atacante Ruan Pablo continuam em processo de transição física, enquanto Caio Alexandre realizou atividades na academia. Já Luciano Juba, Erick Pulga, Ramos Mingo e o goleiro João Paulo ficaram sob cuidados médicos. O time ainda não contará com Arias, Rodrigo Nestor e Sanabria, todos suspensos.

Enquanto os lesionados seguiram em recuperação, o grupo foi dividido em dois no CT. Os titulares contra o Botafogo realizaram atividades regenerativas na academia, enquanto os demais participaram de dois treinos em campo: um exercício de posse em jogos reduzidos, no formato seis contra seis com apoios, e uma atividade tática em metade do gramado, com ajustes de posicionamento orientados por Ceni.

Na 6ª colocação, com 40 pontos, o Bahia busca se recuperar da derrota para o Botafogo. O desafio, porém, será superar o líder do campeonato com um elenco bastante desfalcado. A preparação para o duelo será finalizada neste sábado (4), na Cidade Tricolor.

