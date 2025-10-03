Acesse sua conta
Chances de rebaixamento do Vitória caem após triunfo sobre o Ceará

Com vitória por 1x0, risco de queda do Leão passou de 80,6% para 67,2%, segundo a UFMG

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:36

Jogadores celebrabdo o gol marcado por Zé Marcos contra o Ceará
Jogadores celebrando o gol marcado por Zé Marcos contra o Ceará Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória não teve sua melhor atuação e sofreu bastante nos minutos finais, mas fez o necessário para vencer o Ceará por 1x0 e conquistar um fôlego importante na briga contra o rebaixamento. O resultado, além de encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas, recolocou a equipe na 17ª posição, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.

Antes da partida, as chances de queda do rubro-negro eram de 80,6%, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após o triunfo, o índice caiu para 67,2%. O Leão também deixou de ser a segunda equipe mais ameaçada da competição. Agora, está em situação menos crítica do que o Fortaleza (19º, com 25 pontos e 83,4% de risco) e o Sport (lanterna, 15 pontos e 97,1%). Em relação ao Juventude, 18º colocado com 23 pontos, a disputa é praticamente equilibrada: 66,7% contra 67,2%.

Apesar da melhora, a distância em relação aos concorrentes diretos ainda preocupa. O Santos (16º, 28 pontos) tem apenas 18,9% de risco de queda. Mais acima, Internacional (15º, 29 pontos) aparece com 16,6%, Atlético-MG (14º, também com 29) com 8%, enquanto Corinthians e Vasco (30 pontos cada) registram 16,5% e 10,6%, respectivamente. O Ceará, 11º com 31 pontos, tem apenas 7,3%.

Outro fator desfavorável ao Vitória é que quase todos esses adversários — exceto Corinthians e Vasco — ainda têm pelo menos um jogo a menos. Além disso, o número de vitórias pesa contra o Leão: são apenas cinco, enquanto todas as equipes acima na tabela somam pelo menos sete. Isso significa que a equipe só poderá deixar a zona de rebaixamento em pelo menos duas rodadas.

