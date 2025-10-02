FIM DE JEJUM

Em jogo de tensão e alívio, Vitória supera Ceará e volta a vencer na Série A

Zé Marcos foi o autor do único gol da partida no Barradão

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:56

Vitória enfrentou o Ceará no Barradão, pela 26ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

31 dias de uma esperança cada vez menor. 31 dias de um desânimo crescente pelas chances de rebaixamento. 31 dias que o Vitória não sabia o que era comemorar um resultado positivo. 31 dias que chegaram ao fim na noite desta quinta-feira (2), quando a torcida compareceu, o Barradão cresceu e os rubro-negros superaram o Ceará por 1x0 dentro de casa, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Marcos marcou o único gol rubro-negro.

Superar o rival cearense significou dar fim a uma sequência de três derrotas. O Vitória ainda se encontra dentro da zona de rebaixamento e ainda se vê mais próximo de cair do que de permanecer na primeira divisão. No entanto, voltar a vencer pode servir como a virada de chave necessária para o time não terminar o ano decepcionando seus torcedores.

Com o resultado, o Leão volta a somar três pontos e chega aos 25 na tabela de classificação, assumindo a 17ª colocação. Apesar de vencer em casa, o time não tem tempo a perder, já que precisava viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco neste domingo (5). A bola rola às 16h em São Januário, pela 27ª rodada.

O JOGO

Em má fase, a escalação inicial já representava as preocupações de Jair Ventura no começo de sua passagem por Salvador. O objetivo, dito pelo próprio treinador, é ajeitar a defesa e fazer os resultados serem maiores que o desempenho da equipe. Foi nessa linha de raciocínio que o comandante rubro-negro repetiu o time que mandou a campo diante do Grêmio, no último final de semana. Com três zagueiros, a bola rolou no gramado do Barradão.

Fora de campo, os 16 mil torcedores que compareceram ao estádio aumentaram o som em apoio ao time da casa. Mesmo com o momento negativo, o Leão ainda não perdeu a presença do torcedor, que logo no início do jogo já sentiu a primeira emoção. Ainda no primeiro minuto, o goleiro Bruno Ferreira se atrapalhou com a bola e ficou perto de entregar, mas mostrou frieza e tirou Erick do lance.

O início primeiro tempo foi um verdadeiro toma lá, dá cá. Os donos da casa tiveram mais o controle da posse, o que contradiz com a postura do time visitante em aproveitar os contra-ataques. O Leão até se mostrou mais vertical, com muitas jogadas forçando cruzamentos ou jogadas mais rápidas. No entanto, o cerco montado pelo Vitória esbarrou em seus próprios erros. Esses, inclusive, que davam um cenário ideal para o Vozão sair em velocidade.

Quando a bola no chão não resolve, a bola parada pode ser a solução. E assim aconteceu. No momento que os mandantes eram melhores, Aitor cobrou escanteio na área e Lucas Halter subiu mais que todo mundo para cabecear em direção ao gol. Quando a bola já ia entrando, Zé Marcos completou para o fundo das redes e abriu o placar. O tento incendiou ainda mais a torcida rubro-negra. Após o gol, o Ceará buscou ter mais o controle da bola, enquanto o Vitória se viu obrigado a tentar surpreender o adversário na velocidade.

A noite foi de reencontro da torcida rubro-negra com o técnico Léo Condé, que voltou para o segundo tempo com uma mudança em sua equipe. Vina, ex-Bahia, entrou em campo no lugar de Richardson e recebeu o amarelo com dois minutos. Com dois volantes que saem para a perseguição, a modificação tinha a intenção de pesar as costas de Baralhas e Ronald e aumentar a superioridade numérica dos visitantes no terço final.

O Leão continuava errando e o roteiro da partida foi se tornando cada vez mais apreensivo para os rubro-negros. Com uma superioridade aparente do Ceará, os visitantes obrigaram o Vitória a se fechar dentro de seu próprio campo. No entanto, mesmo com o bloco defensivo montado, Pedro Raul tirou suspiros ao emendar o chute de dentro da área e mandar a bola por cima do travessão.

Mas não parou por aí. Assistindo ao Vozão jogar totalmente no ataque, teve defesas difíceis de Lucas Arcanjo, muitos cruzamentos para a área, chutes perigosos e até um voleio carimbando a trave. Em alguns momentos, a equipe de Jair Ventura até conseguia acalmar os ânimos e ter a posse, mas o ímpeto ofensivo do Ceará durou até o final. Quando o apito final soou por Canabrava, o alívio imperou para, 31 dias depois, o Vitória enfim celebrar.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 0 Ceará – 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Pepê) e Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.



Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral (Zanocelo) e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Local: Barradão, em Salvador

Gol: Zé Marcos, aos 18 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Vina (Ceará); Raúl Cáceres, Renzo López, Ramon (Vitória)

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Fernanda Nadrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP).