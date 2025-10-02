ALÍVIO NO FIM

Após vencer o Ceará, Osvaldo celebra resultado e desabafa sobre momento: 'Tira um peso'

Com o resultado, o Vitória chega aos 25 e assume a 17ª colocação na tabela de classificação

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:29

Osvaldo celebrou a vitória da equipe rubro-negra diante do Ceará Crédito: Reprodução/Premiere

31 dias depois de seu último resultado positivo, o Vitória voltou a vencer nesta quinta-feira (2), quando o Leão superou o Ceará por 1x0 no Barradão. O confronto, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi definido ainda no primeiro tempo com o gol de Zé Marcos. Após o fim da partida, o atacante Osvaldo celebrou a volta aos resultados positivos após um jejum de três jogos sem conseguir comemorar um triunfo.

"Tira um peso. A gente já vem de três derrotas seguidas e vencer é sempre importante. Agora encurtamos a diferença. É continuar acreditando, o Vitória é na superação, esse clube já mostrou diversas vezes que conseguiu vencer várias barreiras, desde lá na Série C. É continuar acreditando. Falei na nossa última derrota que tínhamos 13 finais, agora faltam 12 para a gente continuar lutando até o final e alcançar os nossos objetivos", disse.

Com o resultado, o Leão volta a somar três pontos e chega aos 25 na tabela de classificação, assumindo a 17ª colocação. Primeiro time fora do Z-4, o Santos tem 28 pontos em 25 jogos. Apesar de voltar a vencer em casa, o time não tem tempo a perder, já que precisava viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco neste domingo (5). A bola rola às 16h em São Januário, pela 27ª rodada.

De acordo com Osvaldo, o rival da próxima rodada é mais um confronto direto para o rubro-negro. Ou seja, o objetivo é vencer pela primeira vez na competição fora de Salvador. "Vemos [o jogo contra o Vasco] como a gente viu o jogo de hoje. Ano passado foi assim, com times que estavam achando que não iam brigar e acabaram caindo de divisão. Vamos continuar lutando. Já encurtamos a diferença para três e temos mais uma decisão no domingo. Mais um jogo difícil, mas vamos continuar focados e trabalhando para sair dessa situação difícil", completou.