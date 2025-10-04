Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória confia em histórico recente contra o Vasco para buscar segunda vitória seguida

Leão da Barra perdeu apenas um dos últimos seis jogos como visitante contra o Cruzmaltino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:30

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025
Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos, o Vitória quer aproveitar o embalo da vitória sobre o Ceará para se aproximar de deixar a zona de rebaixamento. Para isso, no entanto, a equipe precisará quebrar dois tabus: conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez na competição e vencer fora de casa, o que ainda não aconteceu nesta edição. O desafio será contra o Vasco, neste domingo (5), às 16h, em São Januário.

O retrospecto recente mostra o tamanho do desafio. O Leão não vence duas partidas seguidas desde maio e tem o segundo pior desempenho como visitante da Série A: em 13 jogos longe de Salvador, somou apenas cinco empates e oito derrotas, com aproveitamento de 12,8%. Nesse período, marcou apenas seis gols e sofreu 25.

Últimos confrontos entre Vitória x Vasco

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Vasco - 25ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 2x1 Vitória - 6ª rodada Brasileirão 2924 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 0x3 Vitória - 35ª rodada Série B 2021 por THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x1 Vasco - 16ª rodada Série B 2021 por Rafael Ribeiro/Vasco
1 de 5
Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Por outro lado, o Vitória pode se apoiar no histórico favorável diante do Cruzmaltino. Nos 51 confrontos gerais entre as equipes, o Rubro-Negro venceu 22 vezes (43%), contra 17 triunfos do Vasco (33%) e 12 empates (24%). Apenas na Série A, o equilíbrio se mantém: 18 vitórias do Leão (44%), nove empates (22%) e 14 derrotas (34%).

No Rio de Janeiro, os números mudam de lado. Em 23 duelos com o Vasco como mandante, foram 11 vitórias cariocas (48%), seis empates (26%) e seis vitórias rubro-negras (26%). Considerando apenas a elite nacional, os donos da casa somam nove vitórias (50%), contra cinco empates (26%) e quatro triunfos do Vitória (22%).

Leia mais

Imagem - CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

Imagem - Vitória ganha dois desfalques para partida contra o Vasco

Vitória ganha dois desfalques para partida contra o Vasco

Imagem - Chances de rebaixamento do Vitória caem após triunfo sobre o Ceará

Chances de rebaixamento do Vitória caem após triunfo sobre o Ceará

O que anima o torcedor rubro-negro é o retrospecto recente como visitante. Antes da derrota por 2x1 no primeiro turno do ano passado, o Vitória não perdia para o Vasco no Rio desde 2010. Nesse intervalo, foram cinco confrontos, com três vitórias e dois empates. O último triunfo foi por 3x0, pela 35ª rodada da Série B de 2021, com gols de Marcinho (2x) e Thalison.

Além disso, nesta temporada, o Vitória já superou o adversário de forma emocionante. Pela 8ª rodada, mesmo após a expulsão de Matheusinho e o gol de Veggetti no fim do primeiro tempo, o time reagiu. No segundo tempo, Renato Kayzer, em sua estreia, marcou duas vezes — a segunda aos 45 minutos da etapa final — e garantiu uma virada heroica por 2x1 no Barradão.

Mais recentes

Imagem - Bahia e Vitória de olho: entenda o que pode mudar para as SAFs com a nova reforma tributária

Bahia e Vitória de olho: entenda o que pode mudar para as SAFs com a nova reforma tributária
Imagem - CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia
Imagem - Vitória ganha dois desfalques para partida contra o Vasco

Vitória ganha dois desfalques para partida contra o Vasco

MAIS LIDAS

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
01

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local

Imagem - Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local
02

Presença de Virgínia em mansão de Vini Jr preocupa o Real Madrid; clube afasta jogador do local

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status
04

Você sabe que é de classe média se esses 6 costumes são símbolo de status