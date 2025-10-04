LEÃO QUER RUGIR

Vitória confia em histórico recente contra o Vasco para buscar segunda vitória seguida

Leão da Barra perdeu apenas um dos últimos seis jogos como visitante contra o Cruzmaltino

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:30

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 17ª colocação do Brasileirão, com 25 pontos, o Vitória quer aproveitar o embalo da vitória sobre o Ceará para se aproximar de deixar a zona de rebaixamento. Para isso, no entanto, a equipe precisará quebrar dois tabus: conquistar duas vitórias seguidas pela primeira vez na competição e vencer fora de casa, o que ainda não aconteceu nesta edição. O desafio será contra o Vasco, neste domingo (5), às 16h, em São Januário.

O retrospecto recente mostra o tamanho do desafio. O Leão não vence duas partidas seguidas desde maio e tem o segundo pior desempenho como visitante da Série A: em 13 jogos longe de Salvador, somou apenas cinco empates e oito derrotas, com aproveitamento de 12,8%. Nesse período, marcou apenas seis gols e sofreu 25.

Por outro lado, o Vitória pode se apoiar no histórico favorável diante do Cruzmaltino. Nos 51 confrontos gerais entre as equipes, o Rubro-Negro venceu 22 vezes (43%), contra 17 triunfos do Vasco (33%) e 12 empates (24%). Apenas na Série A, o equilíbrio se mantém: 18 vitórias do Leão (44%), nove empates (22%) e 14 derrotas (34%).

No Rio de Janeiro, os números mudam de lado. Em 23 duelos com o Vasco como mandante, foram 11 vitórias cariocas (48%), seis empates (26%) e seis vitórias rubro-negras (26%). Considerando apenas a elite nacional, os donos da casa somam nove vitórias (50%), contra cinco empates (26%) e quatro triunfos do Vitória (22%).

O que anima o torcedor rubro-negro é o retrospecto recente como visitante. Antes da derrota por 2x1 no primeiro turno do ano passado, o Vitória não perdia para o Vasco no Rio desde 2010. Nesse intervalo, foram cinco confrontos, com três vitórias e dois empates. O último triunfo foi por 3x0, pela 35ª rodada da Série B de 2021, com gols de Marcinho (2x) e Thalison.