PROBLEMAS

Vitória ganha dois desfalques para partida contra o Vasco

Suspensos, Ramon e Renzo López ficam fora do confronto direto deste domingo (5), em São Januário.

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:19

Renzo e Ramon estão fora da partida contra o Vasco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de vencer o Ceará por 1x0 e encerrar uma sequência negativa, o Vitória busca emplacar a segunda vitória seguida no Brasileirão neste domingo (5), às 16h, contra o Vasco, em São Januário. O duelo é direto na luta contra o rebaixamento, mas o Leão terá de superar duas baixas importantes: Ramon e Renzo López receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

A ausência mais sentida será a de Ramon. Desde a estreia contra o São Paulo, na 19ª rodada, o lateral-esquerdo atuou em todos os minutos possíveis e se firmou como titular absoluto. Sem ele, a tendência é que o jovem Maykon Jesus ganhe nova oportunidade, após ficar fora de ação desde a chegada do camisa 6.

No ataque, a suspensão de Renzo López não deve impactar tanto. O uruguaio soma um gol em 12 partidas, mas nunca iniciou como titular. Ele vinha sendo opção para dar descanso a Renato Kayzer, dono da posição. Com a baixa, Carlinhos deve voltar a ser relacionado depois de quatro rodadas para compor o banco.