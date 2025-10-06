Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:51
O atacante Memphis Depay, destaque da seleção da Holanda e atualmente jogador do Corinthians, enfrenta um contratempo inesperado. O passaporte do artilheiro foi roubado no Brasil, impedindo-o de embarcar no voo marcado para a noite de domingo (5) rumo à Europa. O incidente atrasou sua chegada à concentração da equipe para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
A Federação Holandesa de Futebol confirmou o ocorrido em comunicado nesta segunda-feira (6): “Memphis Depay se juntará à concentração da seleção holandesa posteriormente. O jogador anunciou que seu passaporte foi roubado, o que o impediu de embarcar em seu voo programado do Brasil para a noite de domingo (5). Ele está fazendo todo o possível para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, espera-se que ele possa se juntar à equipe em breve.”
Memphis Depay
Depay vive grande fase com a camisa laranja. No último jogo, marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e ultrapassou Robin van Persie como maior goleador da história da seleção, com 52 gols. Mesmo assim, sua participação na próxima partida, contra Malta, marcada para quinta-feira (9), ainda é incerta.
O técnico Ronald Koeman lamentou a situação. “Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. É natural que você queira começar seus preparativos internacionais com um elenco completo. Ao mesmo tempo, há circunstâncias fora do nosso controle. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível.”
A Holanda lidera o Grupo G das Eliminatórias com 10 pontos em quatro jogos, à frente da Polônia no saldo de gols e ainda com um jogo a menos. Depois de enfrentar Malta, a equipe recebe a Finlândia no domingo (12). Depay tenta resolver sua documentação a tempo de participar dos confrontos que podem ser decisivos na caminhada rumo ao Mundial de 2026.