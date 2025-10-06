DESFALQUE

Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Memphis Depay se juntaria à Holanda no domingo, mas não conseguiu viajar

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:51

Memphis Depay Crédito: Shutterstock

O atacante Memphis Depay, destaque da seleção da Holanda e atualmente jogador do Corinthians, enfrenta um contratempo inesperado. O passaporte do artilheiro foi roubado no Brasil, impedindo-o de embarcar no voo marcado para a noite de domingo (5) rumo à Europa. O incidente atrasou sua chegada à concentração da equipe para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Holandesa de Futebol confirmou o ocorrido em comunicado nesta segunda-feira (6): “Memphis Depay se juntará à concentração da seleção holandesa posteriormente. O jogador anunciou que seu passaporte foi roubado, o que o impediu de embarcar em seu voo programado do Brasil para a noite de domingo (5). Ele está fazendo todo o possível para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, espera-se que ele possa se juntar à equipe em breve.”

Memphis Depay 1 de 7

Depay vive grande fase com a camisa laranja. No último jogo, marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e ultrapassou Robin van Persie como maior goleador da história da seleção, com 52 gols. Mesmo assim, sua participação na próxima partida, contra Malta, marcada para quinta-feira (9), ainda é incerta.

O técnico Ronald Koeman lamentou a situação. “Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. É natural que você queira começar seus preparativos internacionais com um elenco completo. Ao mesmo tempo, há circunstâncias fora do nosso controle. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível.”