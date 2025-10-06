Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Memphis Depay se juntaria à Holanda no domingo, mas não conseguiu viajar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:51

Memphis Depay
Memphis Depay Crédito: Shutterstock

O atacante Memphis Depay, destaque da seleção da Holanda e atualmente jogador do Corinthians, enfrenta um contratempo inesperado. O passaporte do artilheiro foi roubado no Brasil, impedindo-o de embarcar no voo marcado para a noite de domingo (5) rumo à Europa. O incidente atrasou sua chegada à concentração da equipe para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Holandesa de Futebol confirmou o ocorrido em comunicado nesta segunda-feira (6): “Memphis Depay se juntará à concentração da seleção holandesa posteriormente. O jogador anunciou que seu passaporte foi roubado, o que o impediu de embarcar em seu voo programado do Brasil para a noite de domingo (5). Ele está fazendo todo o possível para viajar para a Holanda o mais rápido possível. Portanto, espera-se que ele possa se juntar à equipe em breve.”

Memphis Depay

Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Memphis Depay posa com a camisa do Corinthians por Divulgação
Memphis Depay durante entrevista coletiva no Corinthians por José Manoel Idalgo/Corinthians
Memphis Depay em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Memphis Depay pela Holanda por Divulgação I Fifa
Memphis Depay por Shutterstock
1 de 7
Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Depay vive grande fase com a camisa laranja. No último jogo, marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia e ultrapassou Robin van Persie como maior goleador da história da seleção, com 52 gols. Mesmo assim, sua participação na próxima partida, contra Malta, marcada para quinta-feira (9), ainda é incerta.

O técnico Ronald Koeman lamentou a situação. “Isso é lamentável, principalmente para Memphis, mas também para nós. É natural que você queira começar seus preparativos internacionais com um elenco completo. Ao mesmo tempo, há circunstâncias fora do nosso controle. Esperamos que ele possa viajar para se juntar a nós no campo de treinamento o mais rápido possível.”

A Holanda lidera o Grupo G das Eliminatórias com 10 pontos em quatro jogos, à frente da Polônia no saldo de gols e ainda com um jogo a menos. Depois de enfrentar Malta, a equipe recebe a Finlândia no domingo (12). Depay tenta resolver sua documentação a tempo de participar dos confrontos que podem ser decisivos na caminhada rumo ao Mundial de 2026.

Mais recentes

Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
Imagem - Apelidado de 'bebê', filho de Richarlison faz sucesso nas redes sociais com o tio

Apelidado de 'bebê', filho de Richarlison faz sucesso nas redes sociais com o tio
Imagem - Alvo de críticas, gramado da Fonte Nova começa a ser trocado

Alvo de críticas, gramado da Fonte Nova começa a ser trocado

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado
01

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
02

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
03

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
04

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’