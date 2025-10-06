DENÚNCIA

Polícia encerra investigação de caso em que David Luiz foi acusado de ameaça

Recomendação foi pelo arquivamento do caso

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:02

David Luiz Crédito: Mateus Lotif/FEC

A investigação aberta contra o zagueiro David Luiz, ex-Fortaleza e Seleção Brasileira, foi concluída pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que recomendou o arquivamento do caso. Segundo o jornal O Globo, não houve indiciamento por falta de provas que sustentassem os crimes denunciados.

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante havia alegado que foi ameaçada de morte pelo jogador após um relacionamento extraconjugal e chegou a obter medida protetiva. Porém, no relatório final, a delegada Rachel de Queiroz Moreira afirmou que "após dois meses de investigação, não foi comprovado nenhum dos fatos relatados pela suposta vítima" e que David Luiz "nunca teve contato pessoal com ela".

O laudo da inteligência policial reforçou que não existiam indícios de ameaça ou comportamento intimidatório nas mensagens analisadas. O documento do inquérito reforça: "Consoante os fatos acima esmiuçados, pelas provas técnicas e depoimentos acostados nos autos, os elementos de informação colhidos até o presente momento foram insuficientes para esta Autoridade Policial fundamentar o indiciamento do investigado, considerando a ausência de materialidade mínima dos delitos".