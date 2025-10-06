Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia encerra investigação de caso em que David Luiz foi acusado de ameaça

Recomendação foi pelo arquivamento do caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:02

David Luiz
David Luiz Crédito: Mateus Lotif/FEC

A investigação aberta contra o zagueiro David Luiz, ex-Fortaleza e Seleção Brasileira, foi concluída pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, que recomendou o arquivamento do caso. Segundo o jornal O Globo, não houve indiciamento por falta de provas que sustentassem os crimes denunciados.

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante havia alegado que foi ameaçada de morte pelo jogador após um relacionamento extraconjugal e chegou a obter medida protetiva. Porém, no relatório final, a delegada Rachel de Queiroz Moreira afirmou que "após dois meses de investigação, não foi comprovado nenhum dos fatos relatados pela suposta vítima" e que David Luiz "nunca teve contato pessoal com ela".

Jovem diz ter mantido affair com David Luiz e sido ameaçada

Mensagem enviada com ameaça por Reprodução
Diálogos foram revelados pelo portal LeoDias por Reprodução
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias por Reproduçõa
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias por Reprodução
Karol Cavalcante e David Luiz por Reprodução
Karol Cavalcante e David Luiz por Reprodução
Linha de produtos David Luiz no Fortaleza por Reprodução I Instagram @euquerokalls
David Luiz afirmou que ficou sabendo da saída do clube através das redes sociais por Marcelo Cortes/Flamengo
David Luiz comemorando o título da Copa do Brasil por Divulgação I Gilvan de Souza/Flamengo
David Luiz e Thiago Silva por Reprodução
1 de 10
Mensagem enviada com ameaça por Reprodução

O laudo da inteligência policial reforçou que não existiam indícios de ameaça ou comportamento intimidatório nas mensagens analisadas. O documento do inquérito reforça: "Consoante os fatos acima esmiuçados, pelas provas técnicas e depoimentos acostados nos autos, os elementos de informação colhidos até o presente momento foram insuficientes para esta Autoridade Policial fundamentar o indiciamento do investigado, considerando a ausência de materialidade mínima dos delitos".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Celular de mulher que acusa David Luiz de ameaça teve 'apagão geral' antes de ser entregue

Em vídeo, David Luiz nega acusações de ameaça e diz que nunca se encontrou com jovem

Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em boletim de ocorrência

David Luiz nega encontro presencial com jovem após acusações de traição

Jovem diz que é amante de David Luiz e revela proposta de trisal do jogador

No âmbito esportivo, David Luiz encerrou sua passagem pelo Fortaleza em agosto, de forma amigável, e se transferiu para o Pafos FC, do Chipre, após uma temporada discreta no tricolor.

Mais recentes

Imagem - Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica

Rebeca Andrade revela quando vai se aposentar da ginástica
Imagem - Após vitória, Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo

Após vitória, Vitor Roque faz post homofóbico em provocação ao São Paulo
Imagem - Após derrota para o Bahia, dirigente do Flamengo critica arbitragem: 'CBF tem que explicar'

Após derrota para o Bahia, dirigente do Flamengo critica arbitragem: 'CBF tem que explicar'

MAIS LIDAS

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
01

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'
02

Ex-atriz da Globo diz estar em negação com morte de marido após acidente doméstico: 'Não estou pronta'

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
03

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais
04

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais