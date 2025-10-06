De volta à Seleção, Vini Jr e Rodrygo lideram primeiro treino do Brasil na Ásia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Estadão
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:30
A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (6), pela manhã (noite em Seul), sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Sob o comando de Carlo Ancelotti, apenas dez jogadores participaram do primeiro treino, voltado principalmente à preparação física.
Em campo, os olhares se voltaram para Rodrygo e Vinícius Júnior, que voltam a dividir o mesmo espaço — agora como possíveis concorrentes por uma vaga no time titular, assim como acontece no Real Madrid.
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão
De volta à seleção por motivos diferentes, Vini Jr., ausente na última rodada das Eliminatórias, e Rodrygo, em sua primeira convocação sob o comando do técnico italiano, mostraram entrosamento e bom humor durante as atividades. Ambos chegam em alta após recolocar o Real Madrid na liderança de LaLiga e prometem brigar por protagonismo também com a camisa verde e amarela.
Os amistosos acontecem na sexta-feira, em Seul (às 8h de Brasília), e no dia 14, em Tóquio (7h30). Com Raphinha lesionado, há chances de que os dois joguem juntos, repetindo a dupla de sucesso no clube merengue.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro
Ancelotti, que ainda busca definir a formação ideal do ataque, tem testado diferentes combinações ofensivas. Além de Vini Jr. e Rodrygo, nomes como Richarlison, Estêvão, João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e Samuel Lino seguem na disputa.
O treino em Seul, realizado sob chuva, contou também com Éder Militão, Fabrício Bruno, Casemiro, Bento, Carlos Augusto, Douglas Santos e Matheus Cunha. A delegação deve ficar completa nesta terça-feira (7), quando Ancelotti poderá iniciar os testes táticos com o grupo completo.