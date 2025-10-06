PREPARAÇÃO

De volta à Seleção, Vini Jr e Rodrygo lideram primeiro treino do Brasil na Ásia

Dupla do Real Madrid chega motivada e deve protagonizar disputa por vaga no ataque de Ancelotti contra Coreia do Sul e Japão



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:30

Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (6), pela manhã (noite em Seul), sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Sob o comando de Carlo Ancelotti, apenas dez jogadores participaram do primeiro treino, voltado principalmente à preparação física.

Em campo, os olhares se voltaram para Rodrygo e Vinícius Júnior, que voltam a dividir o mesmo espaço — agora como possíveis concorrentes por uma vaga no time titular, assim como acontece no Real Madrid.

Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão 1 de 8

De volta à seleção por motivos diferentes, Vini Jr., ausente na última rodada das Eliminatórias, e Rodrygo, em sua primeira convocação sob o comando do técnico italiano, mostraram entrosamento e bom humor durante as atividades. Ambos chegam em alta após recolocar o Real Madrid na liderança de LaLiga e prometem brigar por protagonismo também com a camisa verde e amarela.

Os amistosos acontecem na sexta-feira, em Seul (às 8h de Brasília), e no dia 14, em Tóquio (7h30). Com Raphinha lesionado, há chances de que os dois joguem juntos, repetindo a dupla de sucesso no clube merengue.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro 1 de 26

Ancelotti, que ainda busca definir a formação ideal do ataque, tem testado diferentes combinações ofensivas. Além de Vini Jr. e Rodrygo, nomes como Richarlison, Estêvão, João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e Samuel Lino seguem na disputa.