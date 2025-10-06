Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De volta à Seleção, Vini Jr e Rodrygo lideram primeiro treino do Brasil na Ásia

Dupla do Real Madrid chega motivada e deve protagonizar disputa por vaga no ataque de Ancelotti contra Coreia do Sul e Japão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:30

Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (6), pela manhã (noite em Seul), sua preparação para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Sob o comando de Carlo Ancelotti, apenas dez jogadores participaram do primeiro treino, voltado principalmente à preparação física.

Em campo, os olhares se voltaram para Rodrygo e Vinícius Júnior, que voltam a dividir o mesmo espaço — agora como possíveis concorrentes por uma vaga no time titular, assim como acontece no Real Madrid.

Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 8
Primeiro treino da Seleção para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão por Rafael Ribeiro/CBF

De volta à seleção por motivos diferentes, Vini Jr., ausente na última rodada das Eliminatórias, e Rodrygo, em sua primeira convocação sob o comando do técnico italiano, mostraram entrosamento e bom humor durante as atividades. Ambos chegam em alta após recolocar o Real Madrid na liderança de LaLiga e prometem brigar por protagonismo também com a camisa verde e amarela.

Os amistosos acontecem na sexta-feira, em Seul (às 8h de Brasília), e no dia 14, em Tóquio (7h30). Com Raphinha lesionado, há chances de que os dois joguem juntos, repetindo a dupla de sucesso no clube merengue.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vitinho (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
1 de 26
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

Ancelotti, que ainda busca definir a formação ideal do ataque, tem testado diferentes combinações ofensivas. Além de Vini Jr. e Rodrygo, nomes como Richarlison, Estêvão, João Pedro, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e Samuel Lino seguem na disputa.

O treino em Seul, realizado sob chuva, contou também com Éder Militão, Fabrício Bruno, Casemiro, Bento, Carlos Augusto, Douglas Santos e Matheus Cunha. A delegação deve ficar completa nesta terça-feira (7), quando Ancelotti poderá iniciar os testes táticos com o grupo completo.

Leia mais

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer

Imagem - Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Imagem - CBF demite Ramon Menezes após eliminação histórica da Seleção Sub-20 no Mundial

CBF demite Ramon Menezes após eliminação histórica da Seleção Sub-20 no Mundial

Mais recentes

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
Imagem - Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

Atacante do Corinthians tem passaporte roubado e pode perder jogo da seleção

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer