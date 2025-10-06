Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF demite Ramon Menezes após eliminação histórica da Seleção Sub-20 no Mundial

Pela primeira vez, seleção caiu na fase de grupos do torneio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:43

Ramon Menezes vai comandar segundo jogo pela Seleção neste sábado (17)
Ramon Menezes  Crédito: Joilson Marconne/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou neste domingo a demissão de Ramon Menezes do cargo de técnico da Seleção Brasileira Sub-20. A decisão veio um dia depois da eliminação da equipe na fase de grupos do Mundial da categoria, disputado no Chile.

O Brasil encerrou sua participação no torneio na última colocação do grupo, somando apenas um ponto. Foram duas derrotas e um empate: perdeu para Marrocos e Espanha, e ficou no empate com o México. A derrota por 1 a 0 para os espanhóis, no sábado, decretou a eliminação e a necessidade de mudança no comando técnico.

Ramon Menezes

Ramon Menezes convocou seleção brasileira sub-20 por Staff Images/CBF
Ramon Menezes por Pedro Vale/CBF
Ramon Menezes durante convocação da Seleção olímpica por Thais Magalhães/CBF
Ramon Menezes vai comandar segundo jogo pela Seleção neste sábado (17) por Joilson Marconne/CBF
Ramon Menezes em entrevista coletiva por Joilson Marconne/CBF
Ramon Menezes orienta jogadores da Seleção em treino por Joilson Marconne/CBF
1 de 6
Ramon Menezes convocou seleção brasileira sub-20 por Staff Images/CBF

Ramon, de 53 anos, estava à frente da Seleção Sub-20 desde março de 2022. Durante o período, também assumiu interinamente a equipe principal, após a saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz. No comando da Seleção principal, dirigiu três partidas, com uma vitória sobre a Guiné e derrotas para Marrocos e Senegal.

Em nota oficial, a CBF informou: "A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".

O comunicado também agradeceu ao treinador pela contribuição durante o período em que esteve na entidade. "A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal. Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas."

Mais recentes

Imagem - Neymar revela que filha Mavie se machucou e precisou ir ao hospital: 'Chorou muito'

Neymar revela que filha Mavie se machucou e precisou ir ao hospital: 'Chorou muito'
Imagem - Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'

Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'
Imagem - Atacante do Vitória se revolta e dispara contra a arbitragem: 'Várzea'

Atacante do Vitória se revolta e dispara contra a arbitragem: 'Várzea'

MAIS LIDAS

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
01

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
04

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico