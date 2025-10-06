FUTEBOL

CBF demite Ramon Menezes após eliminação histórica da Seleção Sub-20 no Mundial

Pela primeira vez, seleção caiu na fase de grupos do torneio

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 07:43

Ramon Menezes Crédito: Joilson Marconne/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou neste domingo a demissão de Ramon Menezes do cargo de técnico da Seleção Brasileira Sub-20. A decisão veio um dia depois da eliminação da equipe na fase de grupos do Mundial da categoria, disputado no Chile.

O Brasil encerrou sua participação no torneio na última colocação do grupo, somando apenas um ponto. Foram duas derrotas e um empate: perdeu para Marrocos e Espanha, e ficou no empate com o México. A derrota por 1 a 0 para os espanhóis, no sábado, decretou a eliminação e a necessidade de mudança no comando técnico.

Ramon, de 53 anos, estava à frente da Seleção Sub-20 desde março de 2022. Durante o período, também assumiu interinamente a equipe principal, após a saída de Tite e antes da chegada de Fernando Diniz. No comando da Seleção principal, dirigiu três partidas, com uma vitória sobre a Guiné e derrotas para Marrocos e Senegal.

Em nota oficial, a CBF informou: "A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui".