SECADOR EM MÃOS

Bahia e Vitória podem perder posições no Brasileirão durante a Data Fifa

Mesmo sem entrar em campo, tricolores e rubro-negros correm risco de descer na tabela de classificação antes do Ba-Vi

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:28

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Durante as Datas Fifa, é comum que os clubes ganhem quase duas semanas de pausa — tempo para descansar, ajustar o elenco e trabalhar com calma sem se preocupar com mudanças na tabela. Mas esse não será o caso de Bahia e Vitória neste mês de outubro. Mesmo sem entrar em campo, as duas equipes podem perder posições no Brasileirão por causa de jogos atrasados que serão disputados durante o período.

Na parte de cima da tabela, o Bahia, atual 5º colocado com 43 pontos, pode ser ultrapassado pelo Mirassol, 6º colocado com a mesma pontuação. O time paulista enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (8), às 21h, no Estádio Maião, em partida adiada da 13ª rodada. A boa notícia para o torcedor tricolor é que, após esse jogo, o Esquadrão ainda terá um jogo a menos em relação ao Mirassol e ao Botafogo, 4º colocado, também com 43 pontos.

Relembre os jogos do Bahia no Brasileirão 1 de 26

Na parte de baixo da tabela, o Vitória, que ocupa a 17ª posição com 25 pontos, também precisa ficar de olho nos rivais diretos. O Juventude, 19º colocado com 23 pontos, pode ultrapassar o Leão caso vença o Palmeiras no próximo sábado (11), às 19h, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. A preocupação aumenta porque o Fortaleza, logo atrás do Vitória com 24 pontos, ainda tem uma partida pendente contra o Atlético-MG, sem data definida.

E é justamente o Atlético-MG que também interessa ao Leão da Barra. O Galo, 15º colocado com 29 pontos e dois jogos a menos que o rubro-negro, enfrenta o lanterna Sport nesta quarta-feira (8), às 19h, na Arena MRV. Um tropeço dos mineiros seria importante para o Vitória não ver um adversário direto abrir vantagem.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025 1 de 27