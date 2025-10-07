PRECISA MELHORAR

Pior mandante do Brasileirão, Vitória tem apenas 11% de aproveitamento fora de casa

Rubro-negro perdeu os últimos cinco confrontos disputados fora de Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00

Vitória tem apenas 11% de aproveitamento fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Quando Lucas Halter fez o gol que virou o jogo para o Vitória em São Januário, o cenário estava favorável para que o Leão saísse de campo com o primeiro triunfo fora de casa. No entanto, uma nova virada do Vasco marcou mais uma derrota do time longe de Salvador, o que confirmou o Rubro-negro como o pior mandante do Campeonato Brasileiro.

Os minutos em que os torcedores do Leão puderam criar a expectativa de vencer fora de casa aconteceram somente em mais um jogo durante toda a competição. Diante do Atlético-MG, pela 3ª rodada, a equipe saiu na frente do placar duas vezes. Já nos outros 12 confrontos disputados na condição de visitante, o Vitória não conseguiu abrir vantagem no marcador.

A má fase fora de casa é um empecilho direto para a briga contra o rebaixamento. De acordo com os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de queda do time rubro-negro chegou a 77,6% após a derrota para o Vasco no último final de semana.

Veja como foi Vitória x Vasco, pela 27ª rodada da Série A 1 de 4

Com ainda 12 jogos para disputar no Brasileirão, o Leão precisa somar 20 para chegar aos sonhados 45 e se livrar totalmente da chance de cair de divisão. Vencer todas no Barradão dariam mais 18 pontos aos rubro-negros, mas esse cenário só aconteceria se o time tivesse 100% de aproveitamento em casa até o final da competição. Atualmente, a equipe tem 51% de aproveitamento como mandante.

Se o objetivo dos comandados de Jair Ventura é continuar na primeira divisão, o Vitória precisa pontuar longe de Salvador. Nesta condição, o clube ainda tem cinco partidas pela frente. O Leão vai enfrentar Santos, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Sport e Palmeiras. Dentre esses adversários, dois são confrontos diretos contra times que também lutam na parte de baixo da tabela. Já os outros três são equipes que estão entre os 10 primeiros, com dois deles na briga pelo título do Brasileirão.

Exemplo a ser seguido

Com apenas 11% de aproveitamento fora de casa na competição, o Leão precisa se espelhar na temporada passada, apesar de ter seis pontos a menos em comparação com o ano anterior. Ao fim da 27ª rodada de 2024, o Rubro-negro já tinha vencido três jogos na Série A, além de empatar outros dois, o que rendeu 11 pontos longe de seus domínios.

O exemplo do campeonato passado também pode ser seguido nos cinco jogos restantes, onde o Vitória não perdeu. Na reta final da competição, foram duas vitórias e três empates na conta do time rubro-negro.

A oportunidade de encerrar a sequência de cinco derrotas seguidas fora de casa acontece somente no próximo dia 20, quando o clube viaja à São Paulo para enfrentar o Santos no Morumbis, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes, o Leão se concentra na disputa do clássico Ba-Vi no Barradão, como antecipou o técnico Jair Ventura em entrevista coletiva.