PENDUROU AS LUVAS

Aos prantos, Popó anuncia aposentadoria: 'Não quero mais saber de boxe'

Tetracampeão mundial de boxe encerra trajetória nos ringues aos 50 anos, após confusão com Wanderlei Silva e cirurgia na mão

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:34

Popó Crédito: Reprodução

Acelino “Popó” Freitas anunciou oficialmente sua aposentadoria do boxe durante entrevista coletiva do Fight Music Show 7, na noite da segunda-feira (6). O tetracampeão mundial, um dos principais nomes da história do esporte no Brasil, emocionou-se ao confirmar que está deixando os ringues após 35 anos de carreira.

O ex-pugilista, que completou 50 anos recentemente, explicou que sua decisão foi motivada tanto pela vergonha sentida após a briga no Spaten Fight Night, envolvendo membros de sua equipe e a de Wanderlei Silva, quanto pela necessidade de preservar a própria saúde. “Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim. Passar pelo o que eu passei naquele ringue... Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador”, desabafou.

Popó estava escalado para lutar novamente no FMS 7, mas foi substituído após passar por uma cirurgia na mão direita. Ele participou do evento apenas para anunciar o novo confronto principal entre Davi Brito e Sacha Bali, que entrou no lugar do duelo que faria com Diego Alemão.

Entre lágrimas, o baiano destacou que o episódio com Wanderlei marcou o encerramento de um ciclo. “Eu nunca saí machucado de uma luta de boxe. Saí machucado porque o cara me agrediu fora da luta. Vergonhoso para mim, vergonhoso para o boxe. Hoje eu penduro as luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Não tenho mais nada para provar para ninguém”, afirmou.

Com um cartel de 44 lutas, sendo 42 vitórias, 34 delas por nocaute, Popó declarou que pretende dedicar mais tempo à família. “Foram 35 anos tomando soco na cara. Imagine soco na cabeça. Quero preservar minha saúde e não ser lembrado como alguém que ficou maluco por causa do boxe. Quero que vejam que o meu esporte é sadio, que promove vidas”, disse.

O ex-campeão contou que percebeu, durante a luta contra Wanderlei, que era hora de se despedir. “Eu subi naquele ringue e pensei: ‘Caramba, eu fiz tudo o que tinha que fazer’. Mostrei para o Brasil o quanto o nosso esporte é f*. Mas tudo tem começo, meio e fim. Já deu”, afirmou, ressaltando que sua decisão é definitiva. “Homem que é homem... a palavra dada não volta atrás. Então eu parei aqui hoje. Obrigado.”

Antes das encaradas entre os lutadores do FMS 7, Popó pediu que o evento fosse marcado por respeito. “Vamos selar a paz? Vamos tocar mão, sem empurrão, sem falta de respeito, sem nada. Hoje, aqui, a gente sela a paz no boxe brasileiro”, declarou, emocionado e aplaudido pelo público.