A lição de Popó e Wand: quando a luta vira briga, todo mundo perde

Confusão entre equipes enterra o clima de celebração, deixa lutadores hospitalizados e expõe imagem de marca

Donaldson Gomes

Publicado em 4 de outubro de 2025

O final de luta entre Popó e Wanderley Silva foi marcado por cenas de agressão e violência Crédito: Reprodução Rede Globo

Que coisa bizarra a confusão entre as equipes do baiano Popó e o paranaense Wanderley Silva, após a luta principal do Spaten Fight Night (SFN). Tem muita gente analisando quem seriam os culpados pela pancadaria generalizada, mas a pergunta que realmente interessa é se teremos uma terceira edição do SFN.

A primeira vez do evento foi marcante para quem acompanha o universo das artes marciais ao colocar no ringue os protagonistas da maior rivalidade do universo das lutas, o brasileiro Anderson Silva e o americano Chael Sonnen. O combate entre os dois lutadores seniores não foi lá grande coisa, mas a mensagem de reconciliação valeu demais a pena. Naquele momento, se eu bebesse, abriria uma Spaten, sem dúvidas.

Talvez fosse essa a intenção da cervejaria quando anunciou um combate entre Wand, que é carinhosamente chamado de Cachorro Louco no mundo das lutas, e Victor Belfort – isso mesmo, o Fenômeno é quem iria lutar. Com uma contusão durante um treino preparatório para a luta, entrou Popó, o Mão de Pedra, para “salvar” o evento.

Wand e Belfort lutaram uma única vez quando eram muito jovens, em 1998. Na época, o Cachorro Louco era um herói entre os apreciadores dos esportes de combate. Ganhou tudo o que pôde no Japão. Belfort era o azarão e quebrou as bolsas de apostas com um nocaute avassalador. Os dois nunca fizeram uma revanche, embora o reencontro tenha sido tentado diversas vezes.

A bem da verdade, nem se esperava mais que eles lutassem, até que a Spaten conseguiu casar o combate. Imagina o impacto positivo para a marca, depois de conseguir reconciliar Anderson e Sonnen, colocar Wand e Belfort no ringue seria um ganho e tanto para a marca. Se os dois terminassem com os braços erguidos então, como aconteceu na primeira edição, imagina. O problema é que Belfort se contundiu e os times de Wand e Popó transformaram o pós-luta numa batalha campal.

As cenas, que lembravam os piores momentos das cordas de Bell no carnaval, extrapolaram o noticiário esportivo e prejudicaram muita gente, além de Popó e Wand, ambos hospitalizados. Entre os derrotados, vale citar todo mundo que gosta de luta; quem não gosta, mas se interessou pelo entretenimento; centenas de lutadores que passaram a ver nestes eventos oportunidades legítimas de ganhos financeiros; e, por fim, a própria Spaten.

Na página da marca de bebidas, o card da luta permanecia como a principal publicação até a última sexta-feira (dia 03). Os comentários brincavam com a situação. “Skol desce redondo, Spaten desce o cassete” foi um dos mais curtidos. Um outro reconheceu que “não foi bom para o esporte, mas foi divertido”. Mas alguns questionavam onde estaria o marketing da empresa.

Numa nota, a Spaten disse que reprova o que aconteceue se compromete a continuar trabalhando para “apoiar e elevar os valores dos esportes e das artes marciais”.

Uma coisa é associar a marca ao lazer, entretenimento e, com um pouco de sorte, até mesmo à reconciliação de pessoas que tiveram problemas no passado. Outra é à pancadaria. Como alguém que gosta de luta, queria muito ver um outro SFN, talvez até com Belfort e Wand. Mas acho muito difícil imaginar que tenhamos uma terceira edição de um evento que surgiu como algo muito massa.

Que viagem é essa, Lula?

Menos da metade dos 196 países esperados para a COP30 confirmou presença no encontro, que acontece no próximo mês. A maioria das incertezas vem de países pobres e pequenas nações insulares, que não têm grana para bancar o que a rede hoteleira está cobrando pela hospedagem em Belém, no Pará. Esta semana, o presidente Lula voltou a defender a escolha da cidade e disse que vai se hospedar num barco. Enquanto os gringos estiverem dormindo, ele estará pescando, chegou a brincar. "Quem sabe eu consiga pegar um filhote, um pirarucu", brincou, arrancando risos dos mais próximos. O problema é que não tem graça nenhuma numa conferência global esvaziada. Os "gringos" são representantes de países que não têm condições de bancar mais de R$ 1 mil só em diária de hotel. E possivelmente não se sintam seguros a atravessar o mundo para aventurar pernoites em barcos, que dificilmente terão o conforto que será concedido a Lula.

O ano mais curto da história

Se 2025 foi marcado por poucos feriadões, para a tristeza de uns e a alegria de outros, em 2026 a coisa se inverte. Serão nove feriados nacionais e dois estaduais – São João e Dois de Julho – no meio da semana. O festejo junino, a bem da verdade cai numa quarta-feira, mas como a véspera é na terça, você já entendeu o que acontecerá. Junte-se a isso o carnaval na segunda metade de fevereiro, lembrando que o ano só começa de verdade depois dele, e que ano que vem temos Copa do Mundo em junho e eleições gerais em outubro. Se olharmos bem para o calendário, 2026 ainda nem começou, mas praticamente já acabou. Bom para já está contando as folgas, mas péssimo para o empresariado, que terá um volume menor de dias úteis.

IA nos pequenos negócios

Apenas 22% das pequenas empresas nordestinas utilizam a IA generativa, aponta a “Do caderninho à inovação: os novos caminhos do empreendedor brasileiro”, realizada pela Quaest para o Itaú Emps. O estudo também aponta os principais fatores que podem impulsionar a adoção da IA nos negócios: confiança na segurança dos dados, possibilidade de interação com humanos, quando necessário, além de agilidade e qualidade na precisão das respostas. Uma mão na roda de quem é pequeno.

meme da semana

Depois da polêmica sobre a presença de generais gordos nas forças armadas nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump volta a este espaço com uma montagem que foi feita pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, a fim de ironiza-lo. O drama das bebidas contaminadas e a buraqueira na Estrada do Derba também renderam brincadeiras esta semana.

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

