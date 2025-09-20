ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

Será que o home office está com os dias contados?

Demissões em um dos maiores bancos brasileiros por ineficiência coloca em xeque modelo de trabalho remoto

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 06:00

Trabalho remoto está em xeque no Brasil depois de um período de expansão durante a pandemia Crédito: PxHere

As demissões em massa no Itaú podem ser o caso isolado de uma corporação que enxergou algum tipo de desvio em alguns dos funcionários que trabalhavam remotamente, mas também podem ser um sinal de que a cultura do home office esteja com os dias contados. Se for este o caso, será uma pena. Parece que mesmo em empresas que se apresentam ao mercado como inovadoras e disruptivas ainda é difícil abrir mão da cultura de comando e controle.

As constatações do banco teriam se baseado em ferramentas para monitorar as atividades dos trabalhadores ao longo de quatro meses. Foram avaliados o uso do mouse, teclado, a realização de chamadas de vídeo, o envio de mensagens, participações em cursos, além do uso do pacote office, entre outras métricas.

Preciso confessar que sei muito pouco sobre o trabalho de um banco e pode ser que este tipo de avaliação faça sentido numa instituição financeira, mas imagina aplicar métricas do tipo em outros espaços? Não sei se conseguiria manter o foco num escritório padrão Google, porém sei que alguns dos melhores textos que já escrevi surgiram depois de uma paradinha pra jogar no celular, bater papo despretensiosamente numa rede social, ou sentar na mesa para comer com minha família. Não me julguem.

Gosto de ir à redação, não necessariamente para ser mais produtivo. Desde 2020, sair de casa e ver pessoas é prazeroso. Por outro lado, “ganhar” o tempo dos deslocamentos e trabalhar mais à vontade em casa também tem o seu valor.

Andre Purri, CEO da HRTech Alymente e especialista em benefícios corporativos, acredita que medir produtividade pelo tempo conectado ignora o caráter intelectual e colaborativo do trabalho. Ele defende que empresas precisam investir em estratégias que incentivem maior participação, como benefícios alinhados ao momento dos colaboradores, políticas de reconhecimento, planos de carreira mais claros e programas de bem-estar adaptados a diferentes perfis.

Dados da Gallup reforçam esse caminho: trabalhadores que se sentem reconhecidos têm 63% menos probabilidade de procurar um novo emprego e são 73% menos propensos a sofrer burnout. O desafio, portanto, vai além de fiscalizar produtividade. O modelo remoto exige novas formas de motivar pessoas que, muitas vezes, enfrentam sobrecarga, falta de pertencimento e desconexão com a cultura da empresa.

Para Purri, o trabalho remoto é um caminho sem volta, ainda que existam diversos tipos de arranjos possíveis. “O futuro não é totalmente remoto nem completamente presencial, mas um formato mais inteligente: equipes que escolhem onde e quando faz sentido estar juntas, com metas claras e foco no resultado”, acredita.

“Mesmo com a volta de muitas companhias ao presencial, o home office tende a se manter como uma opção permanente, integrada a modelos híbridos, e será visto menos como um benefício extra e mais como parte natural da estratégia de negócios”, projeta.

Quem matou Charlie Kirk?

Antes de mais nada, preciso ressaltar, nunca tinha ouvido falar em Charlie Kirk até que ele fosse vítima dê um atentado cruel. Estava nos últimos dias das minhas curtas férias e tentei passar o mais longe possível de qualquer tipo de notícia – reconheço que falhei miseravelmente. As notícias mais recentes indicam que o gatilho foi puxado por um estudante de engenharia elétrica de 22 anos identificado como Tyler Robinson. A BBC diz que as balas usadas no assassinato tinham inscrições “antifacistas”, o que traz um questionamento: como alguém que diz lutar contra o autoritarismo e a violência política lança mão disso? Política como a arte de construir consensos está se tornando algo cada vez mais raro e a lembrança de um passado cada vez mais distante. A lógica da polarização é excludente e torna adversários em inimigos. Por ela, um tiro em quem pensa diferente é justificável de algum modo e isso tudo é muito triste. Eu acho que quem matou Charlie Kirk foi a guerra. Sobre o cenário de polarização política no mundo, o ex-presidente Michel Temer foi perfeito em sua análise no Roda Viva desta semana: “Não vejo polarização de ideias, eu vejo polarização de pessoas. Ninguém discute ideias”.

Sem refresco

Jerry Greenfield, que cede o seu primeiro nome à famosa marca de sorvetes Ben & Jerry’s, deixou a empresa que fundou há 47 anos chateado. Ele divulgou uma carta na última quarta-feira (dia 17) dizendo que se sentia silenciado depois que a Unilever, proprietária da marca desde os anos 2000, ter limitado as ações de ativismo que eram típicas da Ben & Jerry’s. “Essa independência existia em grande parte graças ao acordo único de fusão que Ben e eu negociamos com a Unilever”, escreveu. Em nota, a Magnum, divisão de sorvetes da Unilever, afirmou à agência de notícias Reuters que a empresa “discorda da visão de Greenfield” e tem buscado envolver os dois fundadores em “um diálogo construtivo para fortalecer a sólida posição da Ben & Jerry’s no mundo, baseada em valores”. As rusgas se tornaram públicas em 2021, quando Jerry decidiu suspender a venda de sorvetes para a Cisjordânia, em apoio à causa palestina, mas acabou sendo desautorizado pela Unilever.

Geração IA

Sete em cada dez estudantes brasileiros do ensino médio usuários da internet utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa, como o ChatGPT e o Gemini, para pesquisas escolares. Apesar disso, apenas 32% do total receberam alguma orientação sobre o uso das ferramentas, aponta a pesquisa TIC Educação, divulgada esta semana.

memes da semana

O chapéu escolhido pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, voltou a roubar a cena num compromisso do seu marido, o presidente Donald Trump. Na viagem do casal ao Reino Unido, só se falava sobre a semelhança entre a peça e um abajour

Este abajour combina com a decoração de sua casa? Crédito: Reprodução @aj

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

Mais lidas da semana

1 - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

2 - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

3 - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

4 - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

5 - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

6 - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil

7 - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

8 - Lições da demissão em massa do Itaú

9 - O padre que largou a batina por uma apresentadora famosa; conheça história