Lives NPC, críticas às Bets e os cosméticos de Virgínia já foram temas para Felca

Felipe Bressamim viralizou com vídeo sobre a “adultização” de crianças e mobilizou milhões nas redes sociais e na imprensa

Donaldson Gomes

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05:00

Felca já tinha viralizado quando questionou a qualidade dos cosméticos da marca de Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução

É possível, mas improvável, que você jamais tenha ouvido falar sobre Felipe Bressamim Pereira. O paranaense de 27 anos, mais conhecido como Felca, conseguiu nos últimos dias o que nenhum político brasileiro alcançou em uns dez anos: unir esquerda e direita em torno da mesma pauta. Com um vídeo inquietante sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais, o influenciador fez o Congresso Nacional colocar em segundo plano até mesmo a discussão sobre uma anistia, que vinha acirrando os ânimos de parlamentares até o vídeo de Felca.

Em pouco mais de uma semana, o vídeo de Felca recebeu mais de 40 milhões de visualizações e foi comentado por quase 260 mil pessoas – isso levando-se em conta apenas os números na página dele no YouTube. A postagem foi replicada por centenas de outros perfis. Além disso, rendeu mais de 8 mil matérias na imprensa – incluindo destaque no Jornal Nacional – e ao menos 613 mil menções no X, com o The New York Times pedindo que os pais revejam a exposição dos filhos nas redes, de acordo com um levantamento da consultoria Bites.

Felca tirou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de uma enrascada. Antes do vídeo, o chefe do Parlamento estava acuado por um acordo para votar a anistia dos acusados de tentar dar um golpe de estado. Diante do conteúdo chocante, Motta se viu impelido a colocar na dianteira o tema, “que toca o coração da sociedade”. Até mesmo líderes oposicionistas, que clamavam pela anistia o quanto antes, renderam-se. Enfim, uniu do Psol ao PL.

Para Felca, toda esta exposição tem efeitos controversos. A Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados aponta um crescimento de 52% no número de seguidores do influenciador. No Instagram, ele passa dos 17 milhões. No YouTube, são 6,1 milhões. Segundo o levantamento, uma das expressões mais recorrentes é “deu a cara a tapa”. Mas isto tem um custo. Ele passou receber ameadas e precisa andar com seguranças e carro blindado.

O que talvez seja novidade é que o influenciador já teve papel decisivo em discussões de agendas públicas antes. O youtuber foi um dos primeiros a se levantar contra as lives NPC, o que inclusive lhe rendeu um fato curioso. Fez uma transmissão do tipo para ridicularizar o formato e mostrar que se tratava de algo sem sentido. Resultado? Arrecadou quase R$ 40 mil e doou o dinheiro a instituições de caridade.

Talvez a atuação mais conhecida dele antes da luta contra a adultização tenha sido contra os joguinhos caça-níqueis estilo Tigrinho. Pode-se inclusive dizer que ele evitou um fiasco maior na CPI das Bets, que ficou conhecida pelo pedido de um senador de fotos com Virgínia Fonseca. Viralizou lamentando a falta de seriedade numa discussão tão séria. Virgínia ainda foi alvo dele em outra ocasião, quando o jovem criticou a We Pink, linha de maquiagem dela, provocando uma queda gigantesca nas vendas dos produtos.

Há até quem diga que, sozinho, o influenciador paranaense trabalhou mais pelo Brasil do que boa parte dos mais de 70 mil ocupantes de cargos públicos atualmente.

A denúncia sobre a adultização conseguiu mobilizar a República, com cada um tentando puxar a brasa para o seu lado. O presidente Lula viu o momento perfeito para retomar o plano de regulação das redes sociais, o que nunca foi unânime. Deputados e senadores apresentaram dezenas de projetos, que vão desde a proibição da monetização de conteúdos com menores a uma CPI, o que normalmente não dá em muita coisa. Provavelmente teremos uma Lei Felca em breve.

A oposição tem dito que apoia medidas para a proteção da infância, mas já avisou que se o assunto for utilizado para aprovar censura, vai se posicionar contra. Tudo normal, tudo parte do jogo político.

Somos a terra da IA

Terceiro maior mercado do ChatGPT, atrás apenas dos Estados Unidos e Índia, o Brasil é responsável por 7% dos pesquisas na ferramenta de inteligência artificial. Dos 2 bilhões de comandos que o robô recebe por dia, 140 milhões saem daqui. Cerca de 20% das perguntas enviadas são relacionadas à melhoria da comunicação e aprendizado, com 60% dos usuários por aqui entre os 18 e os 34 anos. O destaque para o Brasil aparece também no desenvolvimento da ferramenta. O país ocupa o segundo lugar mundial em número de desenvolvedores que utilizam a API da OpenAI e está entre os cinco primeiros no ranking de disseminação de habilidades em IA, revela a companhia.

O choro sempre será livre

Ponderada a chateação que a direção do Corinthians deve ter tido ao perder um jogador promissor, é preciso refletir sobre as declarações de Carlos Roberto Auricchio, diretor da divisão de base do clube paulista, contra o Bahia. “Há dois anos, o que era o Bahia no cenário nacional?”, queixou-se após a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, pelo Esquadrão de Aço. Talvez, o que mais tenha chateado nem tenha sido o depósito da multa rescisória, o que deixou o Timão sem margem para negociação. O que mais deve ter doído foi perceber que para um atleta em formação estar eixo Rio-São Paulo não é mais a única chance de sucesso no futebol brasileiro. Viva o futebol Nordestino!

Cuidado com os seus dados

Um em cada cinco brasileiros sofreu algum tipo de chantagem de criminosos que usaram dados deles ou de familiares para exigir dinheiro nos últimos doze meses.

Este encontro pode acontecer Crédito: Reprodução @joaquinteixeira

O assunto é sério, o tarifaço é terrível para a economia brasileira, mas este trocadilho aí com o nome do Compadre Washington não podia passar batido aqui nesta coluna. Pelo menos com este aí, Geraldo Alckmin consegue falar, né...

