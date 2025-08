ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

‘Clima quente’: Brasil é acusado de afastar países pobres da COP30

Preços cobrados por hotéis em Belém geraram revolta em algumas delegações estrangeiras

Donaldson Gomes

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 05:00

Belém, a capital do Pará, se prepara para receber a COP30 entre os dias 10 e 21 de novembro Crédito: Creative Commons

O que começou como reclamações espaçadas em relação aos custos de hospedagem em Belém, capital do Pará, durante a COP30, caminha a passos largos para um grande mal estar internacional, onde o Brasil é acusado de afastar países pobres da conferência climática. Há poucos meses da primeira COP na Amazônia os preços das diárias cobradas pela hotelaria paraense para o período entre 10 e 21 de novembro virou assunto oficial e tomou o lugar de discussões sobre o aquecimento global e a emergência climática. >

Na última terça-feira (dia 29), foi convocada uma reunião na UNFCCC, órgão da ONU responsável por tratar de questões climáticas, e o governo brasileiro foi esculachado por representantes de alguns dos menores e dos mais pobres países do planeta por conta dos preços extorsivos das diárias. Representantes de países da América Latina, África e de nações insulares chegaram a pedir formalmente que a ONU mude o local da conferência. Agora, o Brasil precisa apresentar uma solução até o próximo dia 11. >

A decisão de manter o encontro em uma cidade sem condições de abrigar uma conferência do gênero foi taxada de excludente. Teve quem dissesse que o Brasil não quer receber países em desenvolvimento. Maior climão. "Queremos que o Brasil dê respostas em vez de nos dizer para reduzir nossa participação”, reclamou Richard Muyungi, que preside o grupo de negociadores africano em entrevista à Reuters.>

Entre países ricos, a preocupação é que o valor das hospedagens esvazie a conferência e consequentemente reduza a sua legitimidade. “Os estrangeiros estão horrorizados com a ganância que sentem em Belém”, disse o vice-ministro do clima da Polônia, Krzysztof Bolesta, também à Reuters. >

Por enquanto, o governo brasileiro rechaça qualquer possibilidade de mudança e aposta em estratégias como a garantia de vagas mais baratas, entre US$ 100 e US$ 200, além de 3,9 mil acomodações em navios de cruzeiro. Além disso, discute-se a separação da cúpula dos chefes de estado do restante do evento. Em algumas das delegações queixosas, mesmo estas contas apresentadas como alternativas não batem. Tem gente que recebe diária de US$ 100 para tudo, alimentação, hospedagem e deslocamentos. >

André Corrêa do Lago, presidente da COP30, avisou nesta sexta-feira (dia 1º) que a mudança de sede está descartada. Segundo ele, Belém tem hotéis que cobram tarifas entre US$ 50 e US$ 70, mas a turma inflacionou os preços para a COP. “Talvez os hotéis não estejam se dando conta da crise que estão provocando”, lamentou o embaixador. >

O setor hoteleiro reagiu através do presidente da categoria no Pará, Eduardo Boullosa: “Pegaram a COP30 como boi de piranha. Isso é uma sacanagem que estão fazendo com o Brasil e com o estado do Pará”.>

O fato é que, perdoem o trocadilho infame, mas o clima esquentou.>

Afropunk é o mundo na Bahia>

Uma pesquisa da IDW, agência criativa de negócios especializada em conteúdo e entretenimento, mostra que o Afropunk está consolidando Salvador como um polo global de grandes eventos e intercâmbio cultural. Os dados de público para a edição 2025 mostram que 64% das pessoas que irão prestigiar o festival vem de outros estados brasileiros e até de outros países. São Paulo lidera com 20,1%, seguido pelo Rio de Janeiro (13,5%) e Minas Gerais (9,2%), comprovando a capacidade de atração nacional da capital baiana. O público internacional vem de países como a África do Sul, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suécia, entre outros. A expectativa é que pessoas de mais de 20 países estejam em Salvador, entre os dias 8 e 9 de novembro. Com visão inovadora e compromisso com a diversidade cultural, a empresa reforça a vocação da capital baiana como polo de encontros e experiências musicais. Conhecida por trazer artistas de renome mundial ao Brasil, a IDW já confirmou nomes como Jorja Smith, Sister Nancy e, pela primeira vez no país, a premiada cantora Tems. Celebrando sonoridades únicas e evidenciando o compromisso da empresa com a representatividade negra e a diversidade. Ah, em 2024 o Afropunk gerou um impacto econômico de R$ 50 milhões.>

Erro de sistema>

Sem grande estardalhaço, a Venezuela voltou atrás na cobrança de até 77% em produtos brasileiros. Os certificados de origem dos exportadores brasileiros, em sua maioria do estado de Roraima deixaram de ser reconhecidos no último dia 18 e voltaram no último dia 28. Sem qualquer aviso prévio antes do início da cobrança, ou após a volta da isenção, as teorias eram de que o governo do presidente Nicolás Maduro estaria aproveitando o momento de fragilidade da diplomacia brasileira no cenário internacional para ir à forra pelo não reconhecimento da reeleição dele. Faz sentido? Faz, mas parece que foi só um erro de sistema mesmo, dizem representantes do governo de Roraima e da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria no estado. Ainda bem, já pensou receber uma cartinha desaforada de Nicolás Maduro, a lá Trump?>

memes da semana>

Não adianta lembrar que o tarifaço de Trump pode causar um enorme prejuízo financeiro à economia brasileiro. O povo deste país perde a renda, perde o emprego, mas não perde a piada. Pedir o título para o Vasco é passar dos limites. O time cruzmaltino luta para não cair. >

Pegou pesado aí Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)>

Mais lidas da semana>

1 - Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy disse que cantora 'f*deu' a vida dele>

2 - Saiba o que muda na vida conjugal com a proposta do novo Código Civil>

3 - Ex-ator da Globo revela que Preta Gil foi sua primeira namorada: 'Éramos tão jovens, tão lindos'>

4 - Saiba quanto custa para uma criança entrar em campo com os jogadores de Bahia e Vitória>

5 - Único vencedor do 'Show do Milhão' revela o que fez com o prêmio milionário>

6 - Abel terá atitude heroica antes de morrer em 'Dona de Mim'>

7 - Morango do amor é passado: veja a nova sobremesa que virou febre em todo o Brasil>

8 - Por que Erick Jacquin está fora do MasterChef Brasil 2025? Band explica ausência do chef>

9 - Maior traficante da RMS retorna a presídio onde falava com comparsas fora da unidade>