De aliado a alvo: como John Boton entrou na mira do FBI

Ex-assessor de segurança nacional dos Estados Unidos se torna crítico e inimigo de Donald Trump

Donaldson Gomes

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05:00

John Boton, presença tradicional em gestões republicanas, tornou-se inimigo de Trump Crédito: Reprodução

John Bolton, ex-assessor de segurança nacional dos Estados Unidos no primeiro governo de Donald Trump, caiu em desgraça junto ao ex-aliado. O bigodudo que já foi um respeitado porta-voz da política externa norte-americana, inclusive como representante do país na ONU, agora está às voltas com o FBI.

Bolton chamou Trump de inapto e, por conta disso, já tinha sentido o peso do governo contra ele ao perder a proteção do serviço secreto. Mesmo após ter sido ameaçado de morte pelo Irã. Trump ainda teria usado a Lei de Segurança Nacional para impedir o lançamento de um livro de memórias do ex-amigo, com a justificativa de que a publicação conteria informaççoes confidenciais, de acordo com uma reportagem da agência Reuters.

A operação na casa de Bolton foi noticiada primeiro pelo New York Post, mas posteriormente acabou sendo confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em uma postagem nas redes sociais. "NINGUÉM está acima da lei... agentes do @FBI em missão", disse. A postagem foi republicada pela Procuradora-Geral Pam Bondi, que acrescentou que "a segurança dos Estados Unidos não é negociável. A justiça será buscada. Sempre".

À rede CNN, Bolton disse que desconhecia as atividades do FBI e que estava investigando o caso mais a fundo.

Em 2020, o diplomata, que também é advogado e serviu como militar, tentou publicar o livro A sala onde aconteceu, numa tentativa de trazer à tona os bastidores de seu trabalho nos anos de 2018 e 2019 no governo Trump. O Departamento de Justiça entrou com uma ação que foi arquivada no governo seguinte, de Joe Biden.

Agora, Trump direciona todo o arsenal do governo contra o seu ex-aliado. E não importa o histórico do diplomata a serviço dos republicanos. Bolton foi embaixador na ONU durante o governo de George W. Bush e atuou como procurador-geral adjunto no governo de Ronald Reagan, um dos mais respeitados ex-presidentes republicanos.

Durante a década de 1990, ele trabalhou com importantes organizações conservadoras, incluindo o American Enterprise Institute (AEI) e o Projeto para o Novo Século Americano. Também foi membro do Comitê Nacional Republicano.

A partir de 2001, ele foi subsecretário de Estado para Controle de Armas e Assuntos de Segurança Internacional.

Bolton também foi membro da delegação dos EUA em negociações com a Coreia do Norte, mas foi removido em 2003 após fazer comentários depreciativos sobre o líder do país.

O ex-auxiliar se tornou um crítico ferrenho e fez questão de dizer que não votou no ex-chefe nas eleições de 2020, o que pelo jeito é um crime imperdoável por lá. Deixamos para reflexão a frase de um outro bigodudo, o Seu Madruga: “A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena”.

Decisão descumprida

O professor Jair Fernandes de Melo Santos, da rede estadual de ensino, conseguiu na Justiça o direito de ser removido do município de Queimadas para Feira de Santana. O motivo é a necessidade de cuidar dos pais, idosos e portadores de diversas condições de saúde que carecem de apoio e suporte próximo. Como a Secretaria de Educação (SEC) ainda não fez a mudança do professor, a Justiça determinou uma multa diária de R$ 5 mil pelo descumprimento da decisão. Inicialmente, Jair ainda tentou a remoção pela via administrativa, sem sucesso. Nem mesmo sendo atendido pela Justiça conseguiu fazer valer o seu direito. O servidor público é o único filho do casal que reside na Bahia – seus dois outros irmãos vivem fora do estado – em Minas Gerais e nos Estados Unidos. Parece que o caixa do governo estadual está tão bem, a ponto de poder se dar ao luxo de descumprir uma decisão que lhe custa R$ 5 mil por dia.

Sem celular, mais aprendizado

A proibição dos aparelhos celulares em salas de aula aumentou em 25,7% o aprendizado de matemática entre os estudantes da rede municipal de ensino do Rio. Uma pesquisa da Universidade de Stanford com 919 diretores de escolas, o que corresponde a 90% do total, mostrou que os ganhos foram generalizados aponta reportagem publicada no jornal O Globo. Em língua portuguesa, os ganhos foram de 13,5%. No final das contas, é como se a simples retirada dos aparelhos das salas de aula e o consequente aumento da atenção para as aulas tivesse feito os assimilarem um bimestre a mais de conteúdo. É muita coisa.

Clima desagradável

A pouco mais de dois meses para a realização da COP30 em Belém os preços cobrados para a hospedagem continua a dominar o noticiário. Tem um dono de trailer cobrando R$ 1 milhão para quem quiser passar os 11 dias do evento no equipamento. Livre mercado? Direito dele pedir o que acha justo? Pode ser, mas é chato ver o Brasil caminhar para um vexame internacional com uma cúpula que corre o risco de ser lembrada pelas ausências, né.

memes da semana

O suposto cancelamento de um cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por uma bandeira internacional, movimentou a produção de memes na internet. Há quem aposte que o movimento pode gerar um aumento nas buscas pela Elo, bandeira nacional

Novo cartão do ministro Alexandre de Moraes? Crédito: Reprodução

A turma tricolor não perdoa. Os 8 a 0 viraram memes Crédito: Reprodução

Depois deste, acabou a brincadeira... Crédito: Reprodução

