Popó posta carta aberta ao filho após tumulto em luta com Wanderlei Silva

Em briga generalizada, Rafael Freitas foi o responsável por dar soco que deixou Wanderlei desacordado

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 22:14

Encarada entre Popó e Wanderlei Silva
Encarada entre Popó e Wanderlei Silva Crédito: William Lucas/Inovafoto

Quatro dias após a briga generalizada que marcou a Spaten Fight Night 2, em São Paulo, o tetracampeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas publicou uma carta aberta ao filho, Rafael Freitas. Imagens do tumulto depois da luta mostram que Rafael foi o responsável por dar soco que deixou Wanderlei Silva desacordado durante briga generalizada. 

Popó venceu Wanderlei por desclassificação, depois de o ex-lutador de MMA aplicar três cabeçadas ilegais. A decisão do árbitro central, porém, desencadeou a invasão de integrantes das duas equipes ao ringue, transformando o que deveria ser uma noite especial do boxe em uma batalha.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Na carta publicada na noite desta quarta-feira (1º), Popó defendeu Rafael das críticas e ameaças recebidas: “Filho, seja forte nas adversidades. Você está sendo ameaçado de todos os lados, mas quem conhece seu coração sabe que não merece isso. Você errou, sim, como tantos ali, mas sei que sua intenção foi apenas me defender. Você pediu desculpas publicamente — e isso eu admiro, pois ninguém do outro lado teve a hombridade de fazer o mesmo”.

O ex-pugilista também relatou o impacto da violência sofrida dentro e fora da luta. “Sofri com jogo sujo e golpes ilegais conscientes, que levaram meu adversário à desclassificação e me deram a vitória. Antes de qualquer golpe atingir meu adversário, eu já estava caído nas cordas, sendo agredido covardemente por profissionais experientes da luta”, escreveu.

Popó ainda afirmou que, apesar da repreensão ao filho, reconhece o gesto como uma reação emocional diante das agressões. “Rafael, você não precisava me defender. Esse é o meu papel. Nós conversamos e te repreendi, mas sei o filho maravilhoso que eu tenho e as bases em que você foi criado. Não tenha medo. Seu pai está aqui. Estamos juntos”, disse.

Após o tumulto, Wanderlei Silva permaneceu desacordado por cerca de cinco minutos e precisou ser encaminhado ao hospital para receber pontos e passar por exames na cabeça e na cervical.

Já em Salvador, Popó foi internado na segunda-feira (29) para realizar um procedimento cirúrgico, mas já teve alta. Rafael, por sua vez, pediu desculpas a Wanderlei publicamente e afirmou ter agido em “legítima defesa”.

