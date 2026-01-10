ASTROLOGIA

Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026

Mudança de vibração astral impacta todos os signos e por que o foco do dia deve ser a harmonia nas relações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Chegamos a um ponto de virada neste início de ano. Após dias focados na técnica, nos detalhes e naquela listinha interminável de tarefas (herança da Lua em Virgem), o céu finalmente nos dá um respiro.

Neste sábado, a Lua ingressa em Libra, mudando o foco do "eu faço" para o "nós fazemos". É um convite para olhar para o lado e perceber quem está caminhando com você.

O desafio? Conciliar a ambição capricorniana, que quer resultados rápidos, com a necessidade libriana de fazer tudo com calma, beleza e justiça.



Essa transição é sentida por todos os 12 signos como uma necessidade de "ajuste de rota". Se você foi duro demais com alguém durante a semana, hoje é o dia de pedir desculpas.

Se esqueceu de si mesmo em meio ao trabalho, hoje é o dia de marcar um compromisso com o seu próprio bem-estar.

Libra rege o equilíbrio, então a dica de saúde para todos é unânime: hidratação e moderação. Nada de excessos, seja na comida, na bebida ou nas cobranças mentais.



As parcerias e sociedades ganham uma nova luz. É um excelente dia para assinar papéis, fazer acordos ou simplesmente planejar o futuro a dois.

O Sol em Capricórnio dá o tom de realidade: sonhe com o pé no chão. Não adianta querer harmonia se não houver estrutura. Por isso, use o sábado para organizar não só a sua agenda, mas o seu coração.

O equilíbrio que você busca lá fora começa com a organização que você mantém aqui dentro.



Feche este 10 de janeiro celebrando a vida. A Lua em Libra ama a arte, a música e a boa conversa. Que tal um jantar especial ou uma visita a um museu?