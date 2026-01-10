Acesse sua conta
Saiba como o céu hoje (10 de janeiro) pode destravar os planos do seu signo para 2026

Mudança de vibração astral impacta todos os signos e por que o foco do dia deve ser a harmonia nas relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos podem atrair energias sombrias
Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

Chegamos a um ponto de virada neste início de ano. Após dias focados na técnica, nos detalhes e naquela listinha interminável de tarefas (herança da Lua em Virgem), o céu finalmente nos dá um respiro.

Neste sábado, a Lua ingressa em Libra, mudando o foco do "eu faço" para o "nós fazemos". É um convite para olhar para o lado e perceber quem está caminhando com você.

O desafio? Conciliar a ambição capricorniana, que quer resultados rápidos, com a necessidade libriana de fazer tudo com calma, beleza e justiça.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Essa transição é sentida por todos os 12 signos como uma necessidade de "ajuste de rota". Se você foi duro demais com alguém durante a semana, hoje é o dia de pedir desculpas.

Se esqueceu de si mesmo em meio ao trabalho, hoje é o dia de marcar um compromisso com o seu próprio bem-estar.

Libra rege o equilíbrio, então a dica de saúde para todos é unânime: hidratação e moderação. Nada de excessos, seja na comida, na bebida ou nas cobranças mentais.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

As parcerias e sociedades ganham uma nova luz. É um excelente dia para assinar papéis, fazer acordos ou simplesmente planejar o futuro a dois.

O Sol em Capricórnio dá o tom de realidade: sonhe com o pé no chão. Não adianta querer harmonia se não houver estrutura. Por isso, use o sábado para organizar não só a sua agenda, mas o seu coração.

O equilíbrio que você busca lá fora começa com a organização que você mantém aqui dentro.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Feche este 10 de janeiro celebrando a vida. A Lua em Libra ama a arte, a música e a boa conversa. Que tal um jantar especial ou uma visita a um museu?

Quando tratamos a vida com gentileza, ela tende a responder na mesma moeda. Confie no fluxo do universo e prepare-se: o que começa com equilíbrio hoje, tem tudo para se tornar uma grande vitória amanhã.

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

