ESTÁ COM MORAL

João Fonseca alcança feito histórico e recebe elogios de Novak Djokovic: 'Gosto do garoto'

Prodígio se tornou o 9º melhor tenista brasileiro da história no ranking masculino



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:51

João Fonseca Crédito: Reprodução/ X @ATP

João Fonseca atingiu mais uma marca histórica em sua promissora carreira. Com sua participação no US Open, o brasileiro assegurou a 42ª colocação no ranking da ATP, a melhor de sua trajetória no tênis profissional. Com essa conquista, Fonseca tornou-se o 9º melhor tenista brasileiro da história no ranking masculino.

Na história do país, João ainda aparece atrás dos melhores resultados da carreira de grandes nomes como Guga (1º), Thomas Bellucci (21º) e Fernando Meligeni (25º). Considerando o tênis brasileiro como um todo, incluindo as mulheres e o ranking WTA, ele se consolida como o 12º tenista mais bem ranqueado da história.

A ascensão meteórica do prodígio brasileiro não passou despercebida por um dos maiores nomes do esporte. Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slam no masculino (24 taças) e uma das maiores lendas da história do tênis, está encantado com Fonseca, e até já falou sobre a possibilidade de treiná-lo quando se aposentar.

Entrevistado pela ESPN, o experiente sérvio de 38 anos não escondeu o sorriso ao ser questionado com quanto tempo a parceria com o brasileiro seria vista nas quadras. A admiração pelo brasileiro que desponta como uma das grandes promessas da modalidade é real.

"Não sei (sobre a parceria). Honestamente, eu estava brincando (sobre treinar João Fonseca), mas a gente nunca sabe. Eu realmente gosto do garoto, gosto da sua atitude; Ele é uma pessoa muito legal, um grande jogador", afirmou Djokovic.

Mesmo convivendo com as dores musculares e já se preparando para o adeus às quadras, Djokovic vem se destacando no último Grand Slam do ano, no qual já deixou para trás nomes de peso, casos do britânico Cameron Norrie e o sempre perigoso alemão Jan-Lennard Struff. Nesta terça-feira ele desafia o bom norte-americano Taylor Fritz, quarto do mundo, por vaga entre os semifinalistas

Concentrado para mais uma batalha, o sérvio revela que planeja uma visita ao Brasil e, quem sabe, para conhecer mais de perto o tenista que faz seus olhos brilharem. "(João Fonseca) Tem um grande potencial. Claro, com muitas expectativas no Brasil. Eu acho que para o nosso esporte, ter um jogador top do Brasil, um país tão grande, é de mais, muito bom", elogiou. "Talvez eu vá ao Brasil em breve", disse.

Só não detalhou quando deve ser essa visita em solo canarinho. "Faz tempo que não vou lá e quero ir. Amo o Brasil e as pessoas. Brasileiros são tão incríveis e apaixonados pela vida, pela música, por esportes...", afirmou, já voltando a falar de João e pedindo um pouco de calma com essa meteórica ascensão.