Paulinho é flagrado em pagode no Rio durante clássico entre Palmeiras e Corinthians

Fora da temporada por lesão, atacante do Palmeiras foi visto curtindo evento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:13

Paulinho marcou no Mundial
Paulinho marcou no Mundial Crédito: Fifa

O atacante Paulinho, do Palmeiras, foi flagrado em um pagode no Rio de Janeiro na noite de domingo (31), enquanto o clube paulista enfrentava o Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo. As imagens foram divulgadas pelo portal Leo Dias e mostram o jogador curtindo a música no evento, mas também acompanhando discretamente o clássico paulista.

O registro acontece pouco tempo após o próprio Paulinho ter anunciado que não voltará a jogar em 2025. Em julho, o camisa 10 comunicou que precisará passar por uma cirurgia na canela direita, o que o tira do restante da temporada. Na ocasião, ele lamentou a pausa forçada no início de sua trajetória no clube: “Quem me conhece sabe o quanto amo estar em campo, competindo, superando limites e dando meu máximo. Mas meu corpo pediu atenção, e agora preciso me cuidar da forma certa. Vou focar 100% na recuperação, com a cabeça no lugar e fé de que vou voltar mais forte. O caminho vai ser longo, mas necessário”, afirmou nas redes sociais.

Contratado no início do ano após se destacar no Atlético-MG, Paulinho chegou ao Palmeiras como a segunda contratação mais cara da história do clube. Desde sua chegada, no entanto, enfrentou uma sequência de problemas físicos. Em dezembro do ano passado, já havia passado por uma cirurgia na tíbia. Mesmo com a expectativa de uma recuperação rápida, não conseguiu manter regularidade.

Na publicação em que comunicou a nova cirurgia, Paulinho declarou: “Fui no meu limite”, reforçando que tentou jogar enquanto teve condições físicas para isso.

Em 2025, disputou apenas 16 partidas, com três gols e duas assistências. Ficou fora de todo o Campeonato Paulista, não participou da arrancada inicial no Brasileirão e também não atuou na fase de grupos da Libertadores. No entanto, chegou a se destacar no Mundial de Clubes: marcou contra o Botafogo nas oitavas de final e entrou nos minutos finais da eliminação contra o Chelsea.

