CEO milionário rouba de criança boné autografado por tenista no US Open

Vídeo em que empresário toma boné de garoto viralizou e gerou críticas internacionais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:27

Tenista estava autografando objetos Crédito: Reprodução

Um episódio curioso marcou o torneio US Open e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Após vencer Karen Khachanov, o tenista polonês Kamil Majchrzak tentou presentear uma criança na arquibancada com seu boné, mas a cena acabou ganhando outro rumo: um homem retirou o objeto das mãos do garoto. O gesto foi classificado por internautas como “egoísta” e levou à identificação do empresário Piotr Szczerek como autor da atitude.

As imagens viralizaram e o caso virou alvo de críticas em vários países. Szczerek, milionário polonês e CEO da empresa de pavimentação Drogbruk, teve seu nome amplamente divulgado e, diante da repercussão negativa, chegou a desativar suas redes sociais. Um texto atribuído a seu advogado circulou na internet alegando que a cena não teria nada de “ilegal nem repreensível”, podendo ser vista como um “gesto educativo”. O comunicado, no entanto, foi apagado, e o representante jurídico negou a autoria.

Em entrevista ao New York Post, Majchrzak confirmou que o homem visto nas imagens era de fato Szczerek, patrocinador da federação polonesa de tênis. O atleta descreveu o caso como “algum tipo de confusão”. Segundo ele, “eu estava apontando, mostrando o chapéu, mas tinha muita coisa acontecendo depois da minha partida, depois de estar super cansado e super animado pela vitória. Eu simplesmente perdi”.

Szczerek é conhecido no meio esportivo da Polônia. Jogador amador, foi apresentado ao tênis pela esposa, Anna. O casal mantém uma quadra particular em Kalisz, cidade onde o empresário participa da segunda divisão da Associação de Tênis Amador local e já recebeu nomes como a ex-tenista Urszula Radwanska. Fundada em 1999, sua empresa Drogbruk patrocina projetos esportivos e talentos do tênis, além da federação polonesa.

Apesar da polêmica, o desfecho acabou positivo para o menino. Na sexta-feira, Majchrzak recorreu ao Instagram para pedir ajuda aos torcedores na tentativa de localizar a criança que deveria ter recebido o presente. “Depois da partida, não percebi que meu boné não havia chegado ao menino”, escreveu. “Pessoal, vocês podem me ajudar a encontrar o garoto da minha partida? Se for você (ou seus pais virem isso), por favor, me mandem uma mensagem.”