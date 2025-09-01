Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CEO milionário rouba de criança boné autografado por tenista no US Open

Vídeo em que empresário toma boné de garoto viralizou e gerou críticas internacionais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 12:27

Tenista estava autografando objetos
Tenista estava autografando objetos Crédito: Reprodução

Um episódio curioso marcou o torneio US Open e se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Após vencer Karen Khachanov, o tenista polonês Kamil Majchrzak tentou presentear uma criança na arquibancada com seu boné, mas a cena acabou ganhando outro rumo: um homem retirou o objeto das mãos do garoto. O gesto foi classificado por internautas como “egoísta” e levou à identificação do empresário Piotr Szczerek como autor da atitude.

As imagens viralizaram e o caso virou alvo de críticas em vários países. Szczerek, milionário polonês e CEO da empresa de pavimentação Drogbruk, teve seu nome amplamente divulgado e, diante da repercussão negativa, chegou a desativar suas redes sociais. Um texto atribuído a seu advogado circulou na internet alegando que a cena não teria nada de “ilegal nem repreensível”, podendo ser vista como um “gesto educativo”. O comunicado, no entanto, foi apagado, e o representante jurídico negou a autoria.

Tenista reencontrou menino após milionário tomar boné

Piotr Szczerek, milionário polonês e CEO da empresa de pavimentação Drogbruk por Reprodução
Tenista polonês Kamil Majchrzak encontrou menino depois por Reprodução
Tenista polonês Kamil Majchrzak encontrou menino depois por Reprodução
CEO retirou boné da mão do menino por Reprodução
Tenista estava autografando objetos por Reprodução
1 de 5
Piotr Szczerek, milionário polonês e CEO da empresa de pavimentação Drogbruk por Reprodução

Em entrevista ao New York Post, Majchrzak confirmou que o homem visto nas imagens era de fato Szczerek, patrocinador da federação polonesa de tênis. O atleta descreveu o caso como “algum tipo de confusão”. Segundo ele, “eu estava apontando, mostrando o chapéu, mas tinha muita coisa acontecendo depois da minha partida, depois de estar super cansado e super animado pela vitória. Eu simplesmente perdi”.

Szczerek é conhecido no meio esportivo da Polônia. Jogador amador, foi apresentado ao tênis pela esposa, Anna. O casal mantém uma quadra particular em Kalisz, cidade onde o empresário participa da segunda divisão da Associação de Tênis Amador local e já recebeu nomes como a ex-tenista Urszula Radwanska. Fundada em 1999, sua empresa Drogbruk patrocina projetos esportivos e talentos do tênis, além da federação polonesa.

Apesar da polêmica, o desfecho acabou positivo para o menino. Na sexta-feira, Majchrzak recorreu ao Instagram para pedir ajuda aos torcedores na tentativa de localizar a criança que deveria ter recebido o presente. “Depois da partida, não percebi que meu boné não havia chegado ao menino”, escreveu. “Pessoal, vocês podem me ajudar a encontrar o garoto da minha partida? Se for você (ou seus pais virem isso), por favor, me mandem uma mensagem.”

Poucas horas depois, o atleta informou que o jovem havia sido encontrado e celebrou: “Estou impressionado com o poder da internet. Conseguimos! Agora está tudo bem.” Já neste sábado (30), Majchrzak publicou o reencontro, no qual entregou novos presentes ao torcedor, garantindo que a lembrança que deveria ter sido inesquecível finalmente se concretizasse.

Mais recentes

Imagem - Em vídeo, David Luiz nega acusações de ameaça e diz que nunca se encontrou com jovem

Em vídeo, David Luiz nega acusações de ameaça e diz que nunca se encontrou com jovem
Imagem - Três brasileiros estão em lista de melhores jogadores sub-20 do mundo

Três brasileiros estão em lista de melhores jogadores sub-20 do mundo
Imagem - Neymar fala da sua ausência na Seleção: 'Opção do Ancelotti'

Neymar fala da sua ausência na Seleção: 'Opção do Ancelotti'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua