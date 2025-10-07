Ídolo do Barcelona anuncia aposentadoria ao fim da temporada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:43
O lateral-esquerdo Jordi Alba, do Inter Miami, anunciou nesta terça-feira (7) que vai se aposentar ao fim da atual temporada. Em vídeo publicado nas redes sociais, o espanhol de 36 anos revelou que esta será sua última como jogador profissional, encerrando uma trajetória marcada por grandes conquistas com o Barcelona e a seleção da Espanha.
Alba chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após 11 temporadas defendendo o Barcelona. Nos Estados Unidos, reencontrou antigos companheiros de clube, como Messi, Busquets e Luis Suárez. Pelo time norte-americano, o lateral disputou 95 partidas, marcou 14 gols e deu 28 assistências, além de conquistar a Leagues Cup e a Supporters’ Shield.
Jordi Alba ao longo da carreira
Cria das categorias de base do Barça, Jordi Alba iniciou sua carreira profissional no Valencia, antes de retornar ao clube catalão em 2012. Vestindo a camisa azul-grená, conquistou 17 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei, consolidando-se como um dos maiores laterais da história recente do futebol europeu.
Pela seleção espanhola, também teve papel de destaque. Campeão da Eurocopa de 2012 como titular e da Liga das Nações de 2023 como capitão, o defensor encerrou sua trajetória pela Roja com 93 partidas disputadas.
Ao longo da carreira, somando clubes e seleção, Jordi Alba acumulou 793 jogos, 60 gols e 157 assistências. O lateral seguirá em atividade até o fim da temporada da Major League Soccer, que se encerra em dezembro, quando o Inter Miami disputa os play-offs da Conferência Leste, atualmente ocupando a terceira colocação — posição que garante vaga direta na fase eliminatória.