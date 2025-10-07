Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ídolo do Barcelona anuncia aposentadoria ao fim da temporada

Aos 36 anos, Jordi Alba anuncia que vai se despedir do futebol ao termino da atual temporada com o Inter Miami

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:43

Jordi Alba foi companheiro de Lionel Messi no Barcelona
Jordi Alba foi companheiro de Lionel Messi no Barcelona e no Inter Miami Crédito: Víctor Salgado/FC Barcelona

O lateral-esquerdo Jordi Alba, do Inter Miami, anunciou nesta terça-feira (7) que vai se aposentar ao fim da atual temporada. Em vídeo publicado nas redes sociais, o espanhol de 36 anos revelou que esta será sua última como jogador profissional, encerrando uma trajetória marcada por grandes conquistas com o Barcelona e a seleção da Espanha.

Alba chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após 11 temporadas defendendo o Barcelona. Nos Estados Unidos, reencontrou antigos companheiros de clube, como Messi, Busquets e Luis Suárez. Pelo time norte-americano, o lateral disputou 95 partidas, marcou 14 gols e deu 28 assistências, além de conquistar a Leagues Cup e a Supporters’ Shield.

Jordi Alba ao longo da carreira

Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba por Shutterstock
Jordi Alba  por Víctor Salgado/FC Barcelona
1 de 12
Jordi Alba por Shutterstock

Cria das categorias de base do Barça, Jordi Alba iniciou sua carreira profissional no Valencia, antes de retornar ao clube catalão em 2012. Vestindo a camisa azul-grená, conquistou 17 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei, consolidando-se como um dos maiores laterais da história recente do futebol europeu.

Pela seleção espanhola, também teve papel de destaque. Campeão da Eurocopa de 2012 como titular e da Liga das Nações de 2023 como capitão, o defensor encerrou sua trajetória pela Roja com 93 partidas disputadas.

Leia mais

Imagem - Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe

Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe

Imagem - Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Imagem - Ancelotti ainda não conta com elenco completo da Seleção por atraso em voo

Ancelotti ainda não conta com elenco completo da Seleção por atraso em voo

Ao longo da carreira, somando clubes e seleção, Jordi Alba acumulou 793 jogos, 60 gols e 157 assistências. O lateral seguirá em atividade até o fim da temporada da Major League Soccer, que se encerra em dezembro, quando o Inter Miami disputa os play-offs da Conferência Leste, atualmente ocupando a terceira colocação — posição que garante vaga direta na fase eliminatória.

Mais recentes

Imagem - João Fonseca pode enfrentar Djokovic em torneio que muda de país por crise política

João Fonseca pode enfrentar Djokovic em torneio que muda de país por crise política
Imagem - Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe

Após anunciar aposentadoria, Popó é indicado ao Hall da Fama do boxe
Imagem - Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

MAIS LIDAS

Imagem - Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana
01

Reviravoltas no amor: 6 signos vão viver paixões e reencontros ainda nesta semana

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
02

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
04

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU