PENDURANDO AS CHUTEIRAS

Ídolo do Barcelona anuncia aposentadoria ao fim da temporada

Aos 36 anos, Jordi Alba anuncia que vai se despedir do futebol ao termino da atual temporada com o Inter Miami

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:43

Jordi Alba foi companheiro de Lionel Messi no Barcelona e no Inter Miami Crédito: Víctor Salgado/FC Barcelona

O lateral-esquerdo Jordi Alba, do Inter Miami, anunciou nesta terça-feira (7) que vai se aposentar ao fim da atual temporada. Em vídeo publicado nas redes sociais, o espanhol de 36 anos revelou que esta será sua última como jogador profissional, encerrando uma trajetória marcada por grandes conquistas com o Barcelona e a seleção da Espanha.

Alba chegou ao Inter Miami em julho de 2023, após 11 temporadas defendendo o Barcelona. Nos Estados Unidos, reencontrou antigos companheiros de clube, como Messi, Busquets e Luis Suárez. Pelo time norte-americano, o lateral disputou 95 partidas, marcou 14 gols e deu 28 assistências, além de conquistar a Leagues Cup e a Supporters’ Shield.

Jordi Alba ao longo da carreira 1 de 12

Cria das categorias de base do Barça, Jordi Alba iniciou sua carreira profissional no Valencia, antes de retornar ao clube catalão em 2012. Vestindo a camisa azul-grená, conquistou 17 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei, consolidando-se como um dos maiores laterais da história recente do futebol europeu.

Pela seleção espanhola, também teve papel de destaque. Campeão da Eurocopa de 2012 como titular e da Liga das Nações de 2023 como capitão, o defensor encerrou sua trajetória pela Roja com 93 partidas disputadas.