TÊNIS

Brasileiro João Fonseca vence espanhol e vai disputar maior final da carreira

Após triunfo por 2 a 0, jovem talento aguarda o vencedor de Humbert x Fokina

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 13:16

João Fonseca vence Munar Crédito: Reprodução

O tênis brasileiro voltou a ter um jovem protagonista em torneios de alto nível. Neste sábado (25), João Fonseca superou o espanhol Jaume Munar por 7/6(4) e 7/5 e alcançou a final do ATP 500 da Basileia, a primeira de sua carreira nessa categoria. Com o resultado, o brasileiro ganha ainda mais terreno na classificação da ATP e mantém vivo o sonho do maior troféu de sua trajetória até agora. Ele aguarda agora quem sairá do confronto entre Ugo Humbert e Alejandro Fokina, marcado para domingo.

A ótima campanha na Suíça já rende ganhos importantes no ranking. Fonseca aparece provisoriamente em 34º lugar e poderá entrar no seleto grupo dos 30 melhores tenistas do mundo caso conquiste o troféu. Ele se torna ainda o quinto finalista mais jovem deste nível de torneio desde a adoção da nomenclatura, em 2009.

Esta será a segunda final de ATP da carreira do carioca. Em fevereiro, ele levantou o título do ATP 250 de Buenos Aires. Até chegar à semifinal da Basileia, superou Giovanni Perricard, o tcheco Jakub Mensik, que desistiu durante o duelo, e Denis Shapovalov.

Como foi a semifinal

No duelo diante de Munar, o equilíbrio marcou o início. Os dois tenistas mantiveram seus serviços até o tie-break. O espanhol chegou a ficar à frente, porém Fonseca impôs seu jogo, comandou as trocas e fechou o primeiro set com um smash em 7 a 6 (7/4).

Na segunda parcial, Munar conseguiu a primeira quebra da partida ao fazer 2 a 1 e ampliou logo na sequência. João não se abalou. Seguiu firme nos games de saque e reagiu no momento decisivo. Com uma devolução profunda e muita agressividade, conseguiu o break que recolocou tudo igual. Embalado, virou para 6 a 5 e pressionou o rival até conquistar a quebra final. Uma devolução do espanhol na rede encerrou a partida e confirmou o placar de 7/6(4) e 7/5.