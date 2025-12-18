Acesse sua conta
Georgina Rodríguez brinca sobre anel de noivado milionário de Cristiano Ronaldo: 'Era o mínimo'

Joia avaliada em  3,5 milhões de euros está entre os anéis mais caros do mundo e marcou o pedido após quase 10 anos de relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15:07

Cristiano Rodrigues pediu Georgina Rodríguez em casamento
O anel milionário Crédito: Reprodução

Georgina Rodríguez comentou em tom bem-humorado sobre o luxuoso anel de noivado que recebeu de Cristiano Ronaldo após quase uma década de relacionamento. Em entrevista à revista Elle, a modelo e influenciadora argentina afirmou que, depois de tantos anos juntos, o presente era “o mínimo” que o jogador poderia oferecer.

"É deslumbrante. É o mínimo que ele poderia me oferecer após 10 anos de espera. A verdade é que, quando ele me pediu, era a última coisa na minha mente. Demorei muito para processar a enorme pedra que ele me deu. Fiquei tão chocada que deixei no meu quarto e só abri de novo no dia seguinte”, contou Georgina.

O pedido, segundo o próprio Cristiano Ronaldo, aconteceu de forma simples e espontânea, por volta da 1h da manhã. O atacante admitiu que não se considera um homem muito romântico e revelou que não chegou a se ajoelhar. “Não planejei, mas senti que era o momento certo. Foi simples, à minha maneira, mas bonito”, disse o jogador, que hoje tem 40 anos.

Georgina e Cristiano estão juntos há quase nove anos e se conheceram em uma loja da Gucci, em Madri, onde ela trabalhava na época em que o atleta defendia o Real Madrid. Juntos, eles têm cinco filhos. Em sua série da Netflix, I Am Georgina, a influenciadora já havia contado que amigas costumavam brincar com a longa espera pelo casamento, citando até a música El Anillo, de Jennifer López.

Sobre a cerimônia, Georgina adiantou que não pretende fazer uma grande celebração. “Sou 100% a favor de um casamento pequeno”, afirmou. De acordo com o jornal português A Bola, a festa deve acontecer na Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo, e está prevista para 2026, após a Copa do Mundo.

Além do anel milionário, Cristiano também teria gasto cerca de R$ 2 milhões em presentes de noivado, incluindo um Porsche Taycan elétrico e um relógio Audemars Piguet — valores considerados modestos diante da fortuna acumulada pelo craque ao longo da carreira dentro e fora dos gramados.

Cristiano Ronaldo

