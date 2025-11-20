Cristiano Ronaldo posa com Trump na Casa Branca e fala em 'inspirar novas gerações'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:26
O atacante Cristiano Ronaldo divulgou nesta quarta-feira (19) registros de um jantar oficial na Casa Branca ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorreu na noite anterior e contou também com a participação do príncipe saudita Mohammed bin Salman, que foi homenageado no evento.
Na postagem, o atacante afirmou ter sido recebido “de forma calorosa” e posou ao lado da noiva, Georgina Rodríguez. Ele escreveu que está disposto a contribuir com iniciativas voltadas às futuras gerações. “Cada um de nós tem algo significativo para dar, e estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos novas gerações a construir um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura”, declarou. O comentário rendeu reação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que respondeu com emojis de palmas.
Cristiano Ronaldo e Donald Trump
Além da presença do jogador do Al-Nassr - clube controlado majoritariamente pelo PIF (Fundo de Investimento Público) -, o jantar marcou um anúncio de peso na área econômica. Mohammed bin Salman afirmou que pretende investir US$ 1 trilhão nos Estados Unidos, após Trump mencionar que o país aguardava cerca de US$ 600 bilhões, “mas que esse número poderia subir um pouco”. O príncipe disse acreditar no futuro da economia norte-americana e decidiu ampliar o aporte.
Questionado sobre a queda do preço do petróleo, Salman negou estar “criando falsas oportunidades para satisfazer os Estados Unidos ou Trump” e explicou que a Arábia Saudita tem alta demanda por poder computacional, além do interesse na compra de chips produzidos pelos EUA.