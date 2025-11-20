Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano Ronaldo posa com Trump na Casa Branca e fala em 'inspirar novas gerações'

Jogador diz ter sido recebido “de forma calorosa” pelo presidente dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 08:26

Cristiano Ronaldo e Donald Trump
Cristiano Ronaldo e Donald Trump Crédito: Divulgação

O atacante Cristiano Ronaldo divulgou nesta quarta-feira (19) registros de um jantar oficial na Casa Branca ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro ocorreu na noite anterior e contou também com a participação do príncipe saudita Mohammed bin Salman, que foi homenageado no evento.

Na postagem, o atacante afirmou ter sido recebido “de forma calorosa” e posou ao lado da noiva, Georgina Rodríguez. Ele escreveu que está disposto a contribuir com iniciativas voltadas às futuras gerações. “Cada um de nós tem algo significativo para dar, e estou pronto para fazer a minha parte enquanto inspiramos novas gerações a construir um futuro definido pela coragem, responsabilidade e paz duradoura”, declarou. O comentário rendeu reação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que respondeu com emojis de palmas.

Cristiano Ronaldo e Donald Trump

Trump recebeu Cristiano Ronaldo e a noiva por Divulgação
Cristiano Ronaldo e Trump por Divulgação
Cristiano Ronaldo e Trump por Divulgação
Trump recebeu Cristiano Ronaldo e a noiva por Divulgação
Cristiano Ronaldo e Donald Trump por Divulgação
Cristiano Ronaldo e Donald Trump por Divulgação
Trump recebeu Cristiano Ronaldo e a noiva por Divulgação
1 de 7
Trump recebeu Cristiano Ronaldo e a noiva por Divulgação

Além da presença do jogador do Al-Nassr - clube controlado majoritariamente pelo PIF (Fundo de Investimento Público) -, o jantar marcou um anúncio de peso na área econômica. Mohammed bin Salman afirmou que pretende investir US$ 1 trilhão nos Estados Unidos, após Trump mencionar que o país aguardava cerca de US$ 600 bilhões, “mas que esse número poderia subir um pouco”. O príncipe disse acreditar no futuro da economia norte-americana e decidiu ampliar o aporte.

Questionado sobre a queda do preço do petróleo, Salman negou estar “criando falsas oportunidades para satisfazer os Estados Unidos ou Trump” e explicou que a Arábia Saudita tem alta demanda por poder computacional, além do interesse na compra de chips produzidos pelos EUA.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo se compara a Beckham e dispara: 'Eu sou perfeito'

Cristiano Ronaldo se compara a Beckham e dispara: 'Eu sou perfeito'

Imagem - Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Imagem - Messi e Cristiano Ronaldo estão em contagem regressiva para marcas históricas; entenda

Messi e Cristiano Ronaldo estão em contagem regressiva para marcas históricas; entenda

Tags:

Cristiano Ronaldo Donald Trump

Mais recentes

Imagem - Final do Baiano Sub-17: onde assistir ao primeiro BaVi valendo o título

Final do Baiano Sub-17: onde assistir ao primeiro BaVi valendo o título
Imagem - Em duelo de tricolores, Bahia enfrenta Fortaleza para voltar ao G-5

Em duelo de tricolores, Bahia enfrenta Fortaleza para voltar ao G-5
Imagem - Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto celebra ponto conquistado: 'Muito importante'

Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto celebra ponto conquistado: 'Muito importante'

MAIS LIDAS

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
01

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
03

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro