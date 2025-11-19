Cristiano Ronaldo participa de jantar com Trump na Casa Branca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:10
A Casa Branca foi palco, nesta terça-feira (18), de um evento em homenagem ao príncipe saudita Mohammed bin Salman, que contou com a presença do atacante Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr. O jogador português, de 40 anos, compareceu acompanhado da noiva, Georgina Rodríguez.
Durante o discurso que abriu a cerimônia antes do almoço oficial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a admiração que sua família tem pelo atleta. “Meu filho é um grande fã do Cristiano Ronaldo. Talvez agora ele me respeite mais, já que eu os apresentei”, afirmou o republicano, arrancando risos dos presentes.
Além do casal Ronaldo, participaram da recepção o vice-presidente JD Vance, o empresário Elon Musk, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o CEO da Apple, Tim Cook, entre outras autoridades e convidados.
