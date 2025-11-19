EUA

Cristiano Ronaldo participa de jantar com Trump na Casa Branca

Evento foi homenagem ao príncipe saudita Mohammed bin Salman

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:10

Donald Trump e Cristiano Ronaldo estiveram no jantar Crédito: Reprodução

A Casa Branca foi palco, nesta terça-feira (18), de um evento em homenagem ao príncipe saudita Mohammed bin Salman, que contou com a presença do atacante Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr. O jogador português, de 40 anos, compareceu acompanhado da noiva, Georgina Rodríguez.

Durante o discurso que abriu a cerimônia antes do almoço oficial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a admiração que sua família tem pelo atleta. “Meu filho é um grande fã do Cristiano Ronaldo. Talvez agora ele me respeite mais, já que eu os apresentei”, afirmou o republicano, arrancando risos dos presentes.

Além do casal Ronaldo, participaram da recepção o vice-presidente JD Vance, o empresário Elon Musk, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o CEO da Apple, Tim Cook, entre outras autoridades e convidados.