Cristiano Ronaldo participa de jantar com Trump na Casa Branca

Evento foi homenagem ao príncipe saudita Mohammed bin Salman

  • Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:10

Donald Trump e Cristiano Ronaldo estiveram no jantar
Donald Trump e Cristiano Ronaldo estiveram no jantar Crédito: Reprodução

A Casa Branca foi palco, nesta terça-feira (18), de um evento em homenagem ao príncipe saudita Mohammed bin Salman, que contou com a presença do atacante Cristiano Ronaldo, hoje no Al-Nassr. O jogador português, de 40 anos, compareceu acompanhado da noiva, Georgina Rodríguez.

Durante o discurso que abriu a cerimônia antes do almoço oficial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a admiração que sua família tem pelo atleta. “Meu filho é um grande fã do Cristiano Ronaldo. Talvez agora ele me respeite mais, já que eu os apresentei”, afirmou o republicano, arrancando risos dos presentes.

Além do casal Ronaldo, participaram da recepção o vice-presidente JD Vance, o empresário Elon Musk, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o CEO da Apple, Tim Cook, entre outras autoridades e convidados.

