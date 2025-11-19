ASSISTA

O que Rayssa Leal sussurra antes de competir? Vídeo revela ritual secreto da campeã

Ela venceu STU Pro Tour Rio

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:17

Rayssa Leal Crédito: Reprodução

A vitória de Rayssa Leal no STU Pro Tour Rio, disputado nesta segunda-feira (17) na Praça do Ó, veio acompanhada de um momento que tomou conta das redes sociais. Um vídeo da atleta durante a modalidade skate street viralizou depois que o especialista em leitura labial Velloso analisou o que a jovem dizia enquanto se preparava para uma das manobras.

Antes de deslizar pelo percurso, Rayssa aparece totalmente concentrada, respirando fundo e repetindo frases de incentivo para si mesma. Segundo Velloso, ela mentalizava cada etapa da manobra e reforçava sua autoconfiança.

Rayssa Leal foi campeã 1 de 5

Nas imagens, é possível identificar a skatista dizendo: “Então eu vou lá, aí eu vou e volto, e é muito tranquilo. Eu vou lá e só Flip. É só isso, tá tudo bem. Eu já treinei isso, eu já fiz, você é foda. Eu consigo. Uma pessoa que pode aqui sou eu. Eu vou conseguir.”* Na sequência, completa: “Não tem ninguém aqui que vai me abalar. É isso. Eu posso, eu consigo, eu mereço.”

A estratégia mental funcionou. Mesmo sob chuva e vento, Rayssa dominou a disputa desde a primeira volta e garantiu o título logo na estreia, com 75.69 pontos. A australiana Chloe Covell terminou em segundo lugar, somando 70.55 na volta inicial e caindo nas tentativas seguintes.