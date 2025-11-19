Ex-jogador Jô é preso pela quarta vez por não pagar a pensão alimentícia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:00
Policiais civis cumpriram, na terça (18) à tarde, um mandado de prisão contra o ex-atacante João Alves de Assis Silva, o Jô. O ex-jogador da Seleção Brasileira de 2007, que passou por clubes como Corinthians, Manchester City e Atlético-MG, foi detido enquanto participava de um churrasco em um quiosque no Posto 5, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
De acordo com a 35ª DP (Campo Grande), os agentes encontraram Jô no quiosque Lele, onde ele estava com outras pessoas. A ordem judicial, relacionada a um processo de 2024, havia sido emitida recentemente e foi executada no local.
Ex-atacante Jô
A detenção ocorre devido a um débito de pensão alimentícia no valor de R$ 220.744,57, que motivou o mandado. Após ser preso, o ex-atacante foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde permaneceu à disposição da Justiça.
É a quarta vez que o ex-jogador é preso por dívida de pensão. No ano passado, quando o último acordo foi firmado, o jogador disse à Justiça que teve uma queda nos rendimentos ao se aposentar, afirmando que agora trabalha em um grupo musical em Belo Horizonte.